Tirar café usado en el inodoro una vez por semana: para qué sirve, por qué lo recomiendan y qué beneficio tiene Fuente: Archivo

Máxima tensión mundial: China lanzó un misil balístico de largo alcance desde un submarino nuclear y encendió las alarmas en 4 países

En diversas familias, los residuos de café usado tienden a desecharse sin aprovechar su significativo potencial. No obstante, este material orgánico ha empezado a recibir atención como una opción eficaz para optimizar la higiene del baño.

Su naturaleza permite intervenir en la neutralización de olores y brinda beneficios a las tuberías. Por esta razón, esta técnica es cada vez más utilizada en la limpieza doméstica.

A pesar de que no sustituye a productos especializados, este enfoque se establece como una alternativa accesible para aquellos que desean conservar un entorno fresco y funcional sin recurrir a productos químicos fuertes .

Qué pasa si tiras café usado en el inodoro

El recurso del café en este contexto es beneficioso debido a sus propiedades naturales que permiten la absorción y neutralización de olores.

Ayuda a neutralizar malos olores en el sanitario

Reduce la percepción de humedad en espacios cerrados

Aporta un aroma suave que mejora el ambiente

Puede complementar la limpieza habitual del baño

Café usado: una alternativa práctica para mejorar la higiene del baño en casa.

Evita atascos: trucos para cuidar tus cañerías

Más allá del control de olores, el café puede brindar efectos útiles en el mantenimiento de las tuberías.

Su textura puede arrastrar residuos livianos en el desagüe

Puede contribuir a evitar acumulaciones superficiales

Funciona como complemento de enjuagues con agua

No reemplaza limpiezas profundas ni mantenimiento técnico

Por qué mantener tu baño fresco y sin olores

Este método se integra de manera efectiva en las rutinas domésticas, utilizando un residuo común para optimizar el ambiente.

Genera una sensación de limpieza gracias a su aroma

Puede combinarse con agua caliente para potenciar su efecto

Ayuda a reducir olores persistentes de forma temporal

Es una alternativa económica frente a aromatizantes artificiales

Cómo preparar un café espumoso en casa

Preparar café espumoso en casa es mucho más fácil de lo que parece y no requiere máquinas especiales. Con solo unos pocos ingredientes es posible lograr una bebida cremosa, ideal para disfrutar caliente o fría, con una textura similar a la de una cafetería.

Tirar café usado en el inodoro una vez por semana: para qué sirve, por qué lo recomiendan y qué beneficio tiene Fuente: Shutterstock

El secreto está en batir el café instantáneo con azúcar y agua caliente hasta obtener una espuma firme y aireada. Luego solo hay que incorporarla sobre leche caliente o fría para conseguir un café con mucho cuerpo y una presentación atractiva.

Cómo hacerlo