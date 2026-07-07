Máxima tensión mundial: China lanzó un misil balístico de largo alcance desde un submarino nuclear y encendió las alarmas en 4 países

Máxima tensión mundial: China lanzó un misil balístico de largo alcance desde un submarino nuclear y encendió las alarmas en 4 países

China volvió a generar preocupación en la región Asia-Pacífico tras realizar el lanzamiento de un misil balístico de largo alcance desde un submarino nuclear, una maniobra que coincide con el aumento de su presencia militar cerca de Taiwán y el deterioro de sus relaciones con varios países vecinos.

El ensayo fue confirmado por la agencia estatal Xinhua, que informó que el proyectil, equipado con una ojiva simulada para entrenamiento, alcanzó con éxito la zona prevista en aguas internacionales del océano Pacífico.

¿Por qué el lanzamiento generó preocupación?

De acuerdo con las autoridades chinas, la prueba formó parte del programa anual de entrenamiento de sus Fuerzas Armadas y fue notificada previamente a los gobiernos involucrados. Además, aseguraron que el ejercicio no estuvo dirigido contra ningún país ni objetivo específico.

Sin embargo, el lanzamiento se produjo en un contexto marcado por el incremento de la actividad militar china en el Pacífico occidental y por las crecientes diferencias diplomáticas con Japón, Taiwán, Filipinas y Australia, países que siguen de cerca los movimientos del gigante asiático.

Un ensayo con pocos antecedentes

Según el diario South China Morning Post, se trataría del primer lanzamiento conocido de un misil desde un submarino chino desde 1982 y del primero realizado desde un submarino de propulsión nuclear.

Este tipo de embarcaciones posee mayor autonomía y capacidad para permanecer largos períodos en operación, lo que amplía significativamente el alcance estratégico del arsenal militar chino.

Aunque Pekín no reveló qué modelo de misil utilizó ni desde qué submarino fue disparado, confirmó que el impacto ocurrió en una zona previamente establecida del océano Pacífico.

Máxima tensión mundial: China lanzó un misil balístico de largo alcance desde un submarino nuclear y encendió las alarmas en 4 países (Fuente: Reuters) Reuters

Crece la presencia militar de China en el Pacífico

El ensayo coincidió con un fuerte despliegue naval chino en las cercanías de Taiwán.

Según autoridades taiwanesas, actualmente existen cuatro agrupaciones navales chinas operando en distintos sectores del Pacífico occidental, mientras que más de 110 buques militares y de la Guardia Costera fueron movilizados a lo largo de la denominada primera cadena de islas, un corredor estratégico que se extiende desde Japón hasta Filipinas pasando por Taiwán.

Funcionarios de la isla advirtieron que entre julio y septiembre suele registrarse la mayor actividad militar de China, aunque señalaron que el nivel de despliegue observado este año supera los registros habituales.

Un escenario de tensión creciente

El lanzamiento también ocurre pocas semanas después de que China impusiera nuevas restricciones comerciales sobre productos de doble uso destinados a empresas japonesas y mientras Japón denunciaba maniobras de embarcaciones chinas cerca de la isla de Yonaguni.

A este escenario se suma el inicio de nuevas maniobras militares conjuntas entre China y Rusia, que se desarrollarán en aguas y espacio aéreo chinos antes de continuar con patrullajes marítimos en distintas zonas del océano Pacífico.

La combinación de estos movimientos militares mantiene en alerta a varios países de la región y vuelve a poner el foco sobre la creciente competencia estratégica en una de las zonas más sensibles del mundo.