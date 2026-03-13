El Feng Shui es una técnica milenaria que busca crear espacios con buena energía y perfecta armonía. Desde rituales complicados hasta pequeños trucos, son varias las formas en las que podemos buscar atraer buena fortuna a nuestra casa y a nosotros mismos. Uno de estos rituales tiene como protagonista a la canela. Esta especia, que la mayoría guarda en la alacena para aromatizar un postre o un café, se ha convertido en una herramienta fundamental de la armonización energética. Los expertos en Feng Shui consideran que la canela es una especia muy importante y poderosa, a la que se relaciona sobre todo con la buena suerte y las emociones. Al colocarla en las esquinas de la casa, se activan los puntos donde la energía suele estancarse. Al espolvorear una “pizca” de canela en esos lugares, se despierta la vibración del hogar, lo que permite transformar la pesadez y convertir la atmósfera en una cálida energía. La práctica de colocar la canela en las esquinas o rincones de la casa surge de tres ideas principales: Varios sitios especializados explican que la canela es un ingrediente que, dentro del feng shui, magnetiza la energía de la prosperidad, la riqueza y las oportunidades.Este uso se basa en su naturaleza cálida, aromática y en su asociación histórica con bienes de lujo. En feng shui, las esquinas pueden convertirse en puntos donde el chi se estanca. Para evitarlo, se recurren a elementos que mueven, limpian o activan la energía. La canela —por su aroma y vibración cálida— actúa como un activador que moviliza ese chi y lo transforma en energía más liviana y favorable. Además de atraer prosperidad, la canela se usa como elemento purificador: limpia vibraciones densas, aleja energías negativas y armoniza los espacios. Según las guías de feng shui, la canela se utiliza para activar la energía de prosperidad, romper bloqueos y purificar. Los rituales más mencionados incluyen soplar canela y usarla en esquinas y puertas. A continuación, la forma correcta de hacerlo. Muchos practicantes recomiendan hacerlo el primer día del mes, porque se considera un “inicio energético” favorable para activar la prosperidad. Usá una cucharadita de canela en polvo. Podés ponerla en tu mano o en un pequeño cuenco. La canela es considerada una especia de fuerte energía yang, asociada al fuego y la acción, ideal para mover energía estancada. Ponete frente a la puerta principal, que en feng shui es uno de los puntos más importantes porque representa la entrada del chi al hogar.Los rituales más difundidos especifican pararse afuera o justo en el umbral. Tomá la cucharadita de canela y soplala hacia dentro de la casa, dejando que el polvo ingrese con intención. Durante el proceso, se recomienda afirmar en voz alta o mentalmente una frase relacionada con la abundancia, como: “Que esta canela atraiga prosperidad a mi hogar y que la energía positiva entre y permanezca”. El ritual aconseja no limpiar la canela inmediatamente, sino dejar que actúe al menos un día, o —según algunas versiones— 24 horas. Esto simboliza que la energía de la abundancia permanece y se activa en el hogar.