Con la llegada del cierre de año, muchas personas retoman rituales y costumbres simbólicas asociadas a la renovación, la protección del hogar y los nuevos comienzos. Estas prácticas, muy presentes en Navidad y Año Nuevo, combinan tradición, creencias populares y elementos cotidianos.

Entre ellas, se volvió tendencia la recomendación de colgar una bolsita con canela en la puerta de entrada durante diciembre, una acción sencilla que ganó visibilidad en redes sociales y que está vinculada a deseos de bienestar y prosperidad para el año que comienza.

¿Por qué la canela es un elemento tan utilizado en rituales de fin de año?

La canela es una especia que históricamente ocupó un lugar destacado en distintas culturas por el valor simbólico que se le atribuye. A lo largo del tiempo, fue asociada con la abundancia, la protección y la energía positiva, especialmente en momentos de cierre o inicio de etapas.

Su uso en rituales caseros suele estar ligado a la intención de atraer buenas oportunidades y dejar atrás aquello que ya no se desea conservar. Además, su aroma intenso y cálido contribuye a generar una sensación de confort y bienestar en los espacios del hogar.

¿Qué representa la puerta de entrada dentro de estas creencias populares?

En muchas tradiciones, la puerta de entrada es considerada un punto clave del hogar. Simbólicamente, se la entiende como el límite entre el interior y el exterior, y como el lugar por donde ingresan tanto las personas como las energías.

Por este motivo, distintos rituales recomiendan ubicar allí objetos con valor simbólico. Colgar una bolsita con canela en ese espacio se interpreta como una forma de acompañar el cambio de ciclo y reforzar la intención de cuidado y protección del hogar.

¿Cómo se realiza este ritual que se volvió tendencia en redes sociales?

La práctica suele llevarse a cabo durante diciembre, especialmente en los días previos a Año Nuevo. Generalmente, consiste en colocar ramas de canela dentro de una pequeña bolsa de tela y colgarla en el marco de la puerta de entrada.

Muchas personas acompañan este gesto con una intención personal expresada en voz alta o de forma interna. No se trata de un ritual rígido, sino de una costumbre flexible que cada uno adapta según sus creencias o hábitos personales.

¿Qué otros beneficios se le atribuyen a esta práctica casera?

Más allá del aspecto simbólico, la canela libera un aroma natural que ayuda a perfumar el ambiente de manera suave y constante. Esto contribuye a crear una atmósfera más agradable y acogedora dentro del hogar.

Para quienes adoptan este tipo de rituales, la bolsita con canela funciona también como un recordatorio cotidiano de los objetivos y deseos planteados para el nuevo año, sin necesidad de atribuirle propiedades místicas estrictas.