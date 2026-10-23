ANSES deposita las jubilaciones superiores a la mínima desde el 23 de octubre: calendario de pagos por DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) terminó el pasado jueves con el calendario de pagos para los jubilados que cobraban hasta un haber mínimo. A partir del 23 de octubre comenzará con los depósitos para quienes cobran montos superiores a una mínima, es decir, más de $ 505.748,51.

Al igual que las demás prestaciones, el esquema de pagos se organiza por el último dígito del DNI para evitar que todos los adultos cobren el mismo día.

ANSES comienza con el calendario de pagos para quienes cobran más de la mínima

El segundo grupo de jubilados y pensionados que percibe sus haberes son quienes cobran más de una jubilación mínima. Los depósitos comenzarán el viernes 23 de octubre para quienes tengan DNI terminado en 0 y 1. Luego, continuará de la siguiente forma:

Documentos terminados en 0 y 1: 23 de octubre.

Documentos terminados en 2 y 3: 26 de octubre.

Documentos terminados en 4 y 5: 27 de octubre.

Documentos terminados en 6 y 7: 28 de octubre.

Documentos terminados en 8 y 9: 29 de octubre.

ANSES deposita las jubilaciones superiores a la mínima desde el 23 de octubre: calendario de pagos por DNI. ANSES

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre

Los haberes previsionales del corriente mes incorporan una actualización del 1,66%, porcentaje derivado de la inflación registrada por el INDEC durante el mes de agosto. De esta manera, la mínima quedó en $ 435.748,51. A este monto se le debe sumar el bono previsional de $ 70.000 que lleva el básico a $ 505.748,51.

ANSES deposita las jubilaciones superiores a la mínima desde el 23 de octubre: calendario de pagos por DNI. Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $ 2.932.174,85 para octubre. Estos beneficiarios no se les acredita el extra de $ 70.000.

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a quienes no reúnen los aportes necesarios para una jubilación ordinaria, quedó en $ 418.598,81 ($ 348.598,81 de haber + $ 70.000 de bono).

Cuánto aumentarían las jubilaciones en noviembre

Según el Decreto 274/2024, las jubilaciones y pensiones aumentan de forma mensual según el último dato disponible publicado por el INDEC, que fue de 1,9% en septiembre.

De esta manera, de aplicarse el aumento, los montos quedarían de la siguiente manera: