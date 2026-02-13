En medio de un momento de extrema complejidad geopolítica a nivel mundial y con los conflictos bélicos que se encuentran abiertos, uno de los países más importantes de Asia realizó una millonaria inversión militar que encendió las alarmas en Corea del Norte. Según se informó en diferentes reportes militares, el ejército de Corea del Sur se prepara para comenzar a construir un nuevo submarino nuclear de máxima potencia y letalidad para navegar el Océano Pacífico. La Armada de Corea del Sur se prepara para iniciar la construcción del primero de los nuevos submarinos de propulsión nuclear KSS-III Batch-III, el cual será el más moderno de toda la flota. El desarrollo tecnológico del nuevo submarino nuclear está planificado para el año 2028, una vez que finalice la etapa de planificación tecnológica. En este sentido, está previsto que el suministro de combustible nuclear sea realizado por Estados Unidos como parte de la alianza militar y comercial existente entre ambos países. En las últimas dos décadas Corea del Sur realizó numerosas inversiones para desarrollar aún más sus capacidades nucleares en el ámbito naval, tanto en términos tecnológicos como operativos en plataformas submarinas y reactores. Durante el 2025 el gobierno surcoreano mantuvo conversaciones con Estados Unidos para elaborar submarinos nucleares de manera conjunta. No obstante, y pese a que Corea del Sur sostuvo que el interés se centra en la propulsión nuclear y no en armamento, el proyecto necesita el aval y la cooperación con Estados Unidos. En octubre de 2025, el presidente surcoreano, Lee Jae-myung y Donald Trump formalizaron una serie de acuerdos de comercio, defensa y cooperación naval nuclear. Además, esto va de la mano con el incremento del gasto militar que destinará Corea del Sur a su ejército, el cual pasará a ser del 3,5% del PIB. Por su parte, el punto más importante del acuerdo es que Washington aprobó que Corea del Sur inicie la construcción del submarino de propulsión nuclear KSS-III Batch-III, uno de los pedidos más fuertes de los últimos años. La fabricación del submarino de propulsión nuclear KSS-III Batch-III de la Armada Naval de Corea del Sur se iniciará recién en 2028 y se espera que pueda estar operativo para 2030. No obstante, esto dependerá de los tiempos de construcción, la entrega de materiales y las pruebas marítimas previas a las misiones en mar abierto y el Pacífico.