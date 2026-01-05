En esta noticia

En el Complejo Naval de Itaguaí, ubicado en la costa del estado de Río de Janeiro, la Armada de Brasil ha alcanzado un nuevo hito: la inauguración de un submarino construido localmente, que se suma a una flota destinada a salvaguardar la denominada Amazonia Azul.

El programa, desarrollado en colaboración con la empresa francesa Naval Group, ha movilizado a miles de trabajadores y posiciona al país en una nueva dimensión tecnológica.

La iniciativa PROSUB abarca la modernización de la infraestructura y la fabricación de unidades submarinas en serie. Hasta el momento, las embarcaciones completadas son de propulsión diésel-eléctrica, pero la siguiente fase prevé el desarrollo del primer submarino nuclear nacional para el año 2033.

Te puede interesar

Descubrimiento del siglo | Encuentran en la Antártida animales marinos jamás antes observados que podrían reescribir la historia de la biología

Te puede interesar

Se aproxima el eclipse más largo del siglo: el día se convertira en noche y no se volverá a repetir en 100 años

Industria naval y oportunidades laborales en la comunidad

La construcción del reciente sumergible requirió la participación masiva de mano de obra especializada: más de dos mil personas concentradas en el astillero participaron en las etapas finales y en todo el corredor industrial vinculado al proyecto laboran cerca de 5000 empleados. El impacto económico y técnico se manifiesta en talleres, proveedores y en la cadena de formación de ingenieros navales.

El complejo de Itaguaí se ha convertido en la mayor instalación de su tipo en Latinoamérica, con capacidades de diseño, ensamblaje y puesta a punto que permiten a Brasil controlar buena parte del ciclo productivo de sus submarinos.

Brasil avanza en tecnología militar con la puesta en marcha de un submarino local en Itaguaí (foto: archivo).
Brasil avanza en tecnología militar con la puesta en marcha de un submarino local en Itaguaí (foto: archivo).

Capacidades y beneficios del impulso nuclear

Los submarinos con propulsión atómica ofrecen autonomía de operación muy superior y velocidades mantenidas sin necesidad de emerger para recargar baterías, ventajas que transforman el alcance operativo de la Armada. Para un país con intereses en la plataforma continental y en recursos marítimos, esa capacidad tiene valor estratégico directo.

El paso hacia la propulsión nuclear también sitúa a Brasil en una liga distinta en términos de influencias y percepción regional, lo que provoca observación atenta por parte de potencias con flotas oceánicas consolidadas.

Plazos de inversión y sus desafíos

El programa completo implica una inversión multimillonaria y una cooperación técnica sostenida con Naval Group; el ambicioso calendario establece que el primer submarino nuclear estará disponible para inicios de la década de 2030. Es fundamental mantener la financiación y sortear las exigencias regulatorias y técnicas para evitar demoras en los plazos.

Mientras tanto, las nuevas unidades convencionales ya están llevando a cabo patrullajes y maniobras de adiestramiento en el Atlántico. En la práctica, Brasil combina la consolidación de capacidades locales con una estrategia de proyección marítima cada vez más definida.

Norma.Murió la Ley de Registro Civil: el trámite que ya no será obligatorio para inscribir a un recién nacido
Tensión global.Adiós Estados Unidos, Rusia y China: dos países latinoamericanos están a punto de dominar la economía mundial y las alianzas internacionales para siempre