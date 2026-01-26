El ejército más temido de Latinoamérica lanza su arma más avanzada y hace temblar a las potencias. Foto: Creative Commons

El ejército más temido de Latinoamérica, la poderosa Fuerza Armada de Brasil, acaba de dar un golpe tecnológico que sacude el equilibrio militar regional y pone en alerta a las grandes potencias.

En diciembre de 2025, logró un hito histórico al concretar el primer vuelo exitoso con una de las armas más atemorizantes. Está 100% diseñada y fabricada en el país.

El ejército más temido de Latinoamérica lanza su arma más avanzada y hace temblar a las potencias. Foto: Stella Tecnologia

¿Cuál es el arma más poderosa que creó Brasil?

Brasil logró un hito histórico: el primer vuelo exitoso de un dron equipado con una turbina a reacción 100% diseñada y fabricada en el país. Se trata del Albatroz Vortex, una aeronave no tripulada (UAV) de alto desempeño desarrollada por la empresa brasileña Stella Tecnologia, impulsada por la turbina ATJR 15-5 creada por AERO Concepts.

Este avance posiciona a la fuerza brasileña como el primer país de Latinoamérica en dominar propulsión a reacción para drones de forma autónoma, reduciendo drásticamente la dependencia tecnológica externa.

El vuelo de prueba se realizó en la Base Aérea de Santa Cruz, Río de Janeiro, demostrando integración perfecta entre plataforma y propulsor. Esto valida no solo la tecnología, sino también la capacidad industrial para producir sistemas estratégicos sin depender de importaciones.

¿Cómo son estos poderosos drones?

La prueba que contó con el soporte del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), a través del Acuerdo de Cooperación y Amistad para el Desarrollo Tecnológico, el nuevo dron posee estas características:

Dron Albatroz Vortex

Peso máximo al despegue: ~150 kg

Longitud: 4 metros

Envergadura: 7 metros

Capaz de operar desde buques o pistas improvisadas de menos de 150 metros

Evolución de la familia Albatroz y Atobá (la mayor plataforma no tripulada del hemisferio sur)

Diseñado para altas velocidades, mayores altitudes y misiones avanzadas.

Turbina ATJR 15-5

Empuje: 500 Newtons

Desarrollo 100% nacional (São José dos Campos, Brasil)

Forma parte de una familia de turbinas que va de 500 a 5.000 N

Etapas completas: diseño, prototipos, ensayos en banco y validación en vuelo real

Primera turbina a reacción brasileña que vuela integrada en un sistema aéreo no tripulado.

¿Por qué los drones son importantes para un ejército?

Los drones son herramientas fundamentales en los ejércitos modernos para inteligencia, vigilancia, reconocimiento (ISR) y ataque, reduciendo el riesgo para el personal y ofreciendo una alternativa de bajo costo en el campo de batalla.

Asimismo, permiten operaciones rápidas y seguras, incluyendo el transporte de cargas, eliminación de minas y ataques de precisión en entornos complejos.