A partir del 24 de mayo, los conductores que habitualmente utilizan la carretera española AV-915 deberán buscar rutas alternativas. Esta vía, una de las principales conexiones entre el sur de la provincia de Ávila y Toledo, permanecerá cortada al tráfico durante tres meses debido a importantes obras de mejora. La AV-915 es una carretera clave para el desplazamiento entre ambas provincias. Su cierre temporal afectará especialmente a los viajes hacia y desde municipios toledanos como Talavera de la Reina y la zona del Valle del Tiétar, así como a los desplazamientos entre el Valle del Tiétar y la Sierra de San Vicente. El corte se producirá en el tramo situado a partir de Fresnedilla (Ávila). Concretamente, la carretera permanecerá cerrada entre el kilómetro 10.000, a la altura de Fresnedilla, y el kilómetro 13.850, en el límite con Castilla-La Mancha. Esta afectación limita con los municipios de El Real de San Vicente y Navarmocuende, y conecta con las carreteras CM-5001 y CM-5006. Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada y el Servicio Territorial de Movilidad de la Junta de Castilla y León en Ávila, durante estos tres meses no estará permitido el paso de ningún vehículo por este tramo. Los consistorios de los municipios afectados ya han sido informados de los itinerarios alternativos para minimizar las molestias. Es importante destacar que no se verán afectados los desplazamientos locales entre Sotillo de la Adrada, Higuera de las Dueñas y Fresnedilla. El impacto principal recae en las conexiones interprovinciales hacia Toledo. La Junta de Castilla y León impulsa estas actuaciones con una inversión de más de 5 millones de euros desde enero de 2025. Los trabajos incluyen: Estas mejoras buscan modernizar una carretera muy utilizada por vecinos, trabajadores y turistas que se desplazan habitualmente entre Ávila y Toledo. Los trabajos forman parte de un proyecto más amplio previsto que se finalice para finales de 2027. Si bien en principio el presupuesto inicial era de 5.075.950 de euros, este monto se incrementará un 21,5%, de acuerdo a lo expresado por la directora de obra, Belén González, al medio Ávilared. Esta información fue brindada durante una visita por parte del consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, junto con el alcalde sotillano, Juan Pablo Martín, y el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, entre otras autoridades.