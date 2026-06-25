El café, considerado una de las “inyecciones de vitalidad” matinal que motiva a multitudes alrededor del globo, asegura energía e impulso para evitar sentirnos como auténticos zombis.

Este fenómeno resulta de la existencia de compuestos que estimulan el organismo y disipan la somnolencia.

No obstante, mientras algunos eligen disfrutarlo durante la mañana, otros prefieren posponer su ingesta hasta después del mediodía, para así mantener los niveles de energía durante el resto del día.

¿Cuál es la hora ideal para tomar café?

El experto en nutrición, Pablo Ojeda, indicó que es fundamental determinar el momento propicio para maximizar los beneficios del café, dado que su consumo conlleva diversos malentendidos.

Según el especialista, lo ideal es aguardar entre 30 y 45 minutos después de despertar. Esta sugerencia se fundamenta en el nivel de cortisol, conocida como la hormona del estrés, que alcanza su pico al despertar.

Además, ingerir café en este periodo podría interferir negativamente con el cortisol y, por ende, no generaría el efecto deseado.

Freepik

¿Cuántas tazas de café son seguras al día? Descubre el límite recomendado

Otro interrogante habitual relacionado con el café es la cantidad de tazas que se pueden consumir de manera segura en un solo día. Cada porción de esta reconocida bebida contiene entre 65 y 120 miligramos de cafeína.

Esto conlleva que el umbral de consumo seguro, de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas, es de aproximadamente cuatro tazas diarias, lo que equivale a 400 miligramos de cafeína.

¿Cuáles son los problemas de salud por consumir demasiado café?

Tomar más café de lo recomendado puede acarrear una serie de conflictos para nuestra salud. A continuación, se presentan algunos de los problemas asociados con un consumo excesivo de esta popular bebida:

Dependencia: el exceso de cafeína puede generar una dependencia física y psicológica del café, lo que lleva a una necesidad continua de consumirlo para sentirse alerta y enérgico;

el exceso de cafeína puede generar una dependencia física y psicológica del café, lo que lleva a una necesidad continua de consumirlo para sentirse alerta y enérgico; Problemas gastrointestinales: el consumo excesivo de café puede irritar el revestimiento del estómago y causar malestar gastrointestinal, incluyendo acidez estomacal, náuseas y diarrea.

el consumo excesivo de café puede irritar el revestimiento del estómago y causar malestar gastrointestinal, incluyendo acidez estomacal, náuseas y diarrea. Problemas cardiovasculares: el consumo excesivo de cafeína puede aumentar la presión arterial y el ritmo cardíaco, lo que puede ser perjudicial para las personas con hipertensión arterial o problemas cardiovasculares preexistentes;

el consumo excesivo de cafeína puede aumentar la presión arterial y el ritmo cardíaco, lo que puede ser perjudicial para las personas con hipertensión arterial o problemas cardiovasculares preexistentes; Trastornos del sueño: la cafeína es un estimulante que puede interferir con el sueño, especialmente si se consume en exceso o durante la tarde. Esto puede provocar dificultades para conciliar el sueño, insomnio y un descanso de mala calidad;

la cafeína es un estimulante que puede interferir con el sueño, especialmente si se consume en exceso o durante la tarde. Esto puede provocar dificultades para conciliar el sueño, insomnio y un descanso de mala calidad; Ansiedad y nerviosismo: el exceso de cafeína puede aumentar los niveles de ansiedad, nerviosismo e irritabilidad en algunas personas, especialmente en aquellas que son sensibles a sus efectos estimulantes.

El 70% de consumidores ignora recomendaciones sobre el café

El café también contiene antioxidantes que ayudan a combatir el envejecimiento celular. Estos compuestos son clave para mantener una buena salud y prevenir enfermedades crónicas.

Además, el café puede mejorar el rendimiento físico. La cafeína aumenta la adrenalina en el cuerpo, beneficiando así actividades deportivas y potenciando la resistencia durante el ejercicio.