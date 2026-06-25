La cafetera más buscada: se consigue en Lidl y destaca por preparar hasta dos tazas de café a la vez. (Foto: Freepik).

Lidl en España vuelve a captar la atención de los amantes del café con una de las cafeteras más buscadas de su catálogo. Se trata de la cafetera espresso SilverCrest de 1350 W, un modelo que combina potencia, diseño de acero inoxidable y funciones avanzadas para preparar café de calidad en casa.

Además de ofrecer una presión de 19 bares para conseguir una crema perfecta y una extracción óptima del aroma, este electrodoméstico destaca por su capacidad para preparar hasta dos cafés simultáneamente. Actualmente se encuentra disponible online con un importante descuento, convirtiéndose en una de las opciones más atractivas para quienes buscan una cafetera a buen precio.

Café profesional en casa: así funciona la cafetera espresso de Lidl

La cafetera espresso SilverCrest está equipada con un sistema de portafiltro que permite preparar una o dos tazas de café al mismo tiempo gracias a sus filtros intercambiables. Su bomba de 19 bares garantiza una extracción eficiente para conseguir un espresso con cuerpo, crema consistente y un aroma intenso.

El aparato incorpora además una boquilla de vapor 2 en 1 que funciona tanto como salida de agua caliente como espumador de leche. Esta característica permite elaborar cappuccinos, lattes y otras bebidas con leche de forma sencilla. Para una experiencia más personalizada, la cafetera ofrece tres niveles de ajuste de temperatura para el espresso, adaptándose a diferentes preferencias de sabor.

La cafetera más buscada: se consigue en Lidl y destaca por preparar hasta dos tazas de café a la vez. Lidl

Las características que convierten a esta cafetera de Lidl en un éxito de ventas

Potencia y rendimiento

Potencia de 1350 W.

Presión de bomba de 19 bares.

Sistema de portafiltro para café espresso.

Preparación de una o dos tazas simultáneamente.

Sistema de leche y bebidas especiales

Boquilla de vapor 2 en 1.

Función de espumado de leche.

Salida de agua caliente para distintas preparaciones.

Comodidad y mantenimiento

Depósito de agua extraíble.

Capacidad aproximada de 1,27 litros.

Bandeja de goteo desmontable.

Indicador de nivel de agua.

Filtros aptos para lavavajillas.

Diseño y seguridad

Acabado de alta calidad en acero inoxidable.

Longitud de cable de 100 cm.

Desconexión automática tras aproximadamente 30 minutos de inactividad.

Ajuste de temperatura en tres niveles.

Accesorios incluidos

1 cafetera espresso.

1 portafiltro.

2 filtros para una o dos tazas.

1 prensador con base de acero inoxidable.

La cafetera más buscada: se consigue en Lidl y destaca por preparar hasta dos tazas de café a la vez. (Fuente: Freepik).

Descuento del 25%: precio y cómo comprar la cafetera espresso

La cafetera tiene un precio habitual de 99,99 euros, pero actualmente Lidl en España la ofrece con un descuento del 25%, lo que reduce su coste hasta los 74,99 euros.

El producto se encuentra disponible exclusivamente a través de la tienda online de Lidl. Gracias a esta rebaja, los consumidores pueden acceder a una cafetera con prestaciones propias de modelos de gama superior por menos de 75 euros, una oportunidad especialmente interesante para quienes desean disfrutar de café espresso y bebidas con leche sin salir de casa.