El fenómeno climático El Niño provocó intensas precipitaciones en toda la región del Litoral argentino durante los últimos días. Las fuertes lluvias obligaron a abrir las compuertas de las principales represas hidroeléctricas que impactan directo en el Río Paraná. Por eso, los embalses de Itaipú y Yacyretá debieron liberar un enorme caudal de agua para evitar un colapso mayor.

El fuerte impacto del temporal también se sintió con fuerza en la zona de las Cataratas del Iguazú. Las pasarelas turísticas sufrieron el avance de la creciente y las autoridades cerraron los accesos al Parque Nacional . Además, el caudal del río multiplicó casi por diez sus valores habituales en muy pocas horas.

Riesgo de inundaciones: las provincias y las zonas más afectadas

Las administraciones provinciales emitieron alertas rojas ante el peligro inminente de desbordes masivos en toda la cuenca hídrica. Los funcionarios explicaron que la cantidad de lluvia acumulada superó cualquier previsión meteorológica previa.

Mientras tanto, los organismos de Defensa Civil desplegaron operativos de emergencia para monitorear los niveles de las costas. Las zonas más golpeadas por esta masa de agua se dividen en puntos clave de la región :

Misiones: zona de cataratas e infraestructura turística costera.

Corrientes: costas de Ituzaingó, Paso de los Libres, Alvear y la Isla Apipé.

Entre Ríos: sectores ribereños de Concordia, Colón y Concepción del Uruguay.

Sin embargo, el mayor problema radica en que los ríos siguen recibiendo caudales extraordinarios desde el sur de Brasil . Por eso, el flujo continuo de agua mantiene bajo amenaza constante a las poblaciones costeras del Litoral. Así, los municipios coordinan medidas preventivas junto al Gobierno nacional para reforzar las defensas locales.

Ciudades y pueblos en peligro con riesgo inminente de evacuación

Varias localidades de la franja costera ya activaron protocolos de evacuación obligatoria para poner a resguardo a los vecinos. El municipio de Paso de los Libres sufrió el anegamiento directo de sus barrios bajos tras superar los niveles críticos. Además, en la localidad de Ituzaingó debieron trasladar de urgencia a familias aisladas de la Isla Apipé.

Las aperturas de la represa son para liberar el cauce del agua. Redes sociales

En el Puerto de Concordia la crecida del río Uruguay obligó a reubicar preventivamente a numerosos habitantes. Sin embargo, las maniobras operativas en el embalse de Salto Grande lograron frenar un impacto que proyectaba peores daños. A pesar de ese alivio momentáneo, el nivel del agua se mantiene al límite de la alerta sanitaria.

Los productores ganaderos de las islas e islotes también debieron retirar miles de cabezas de ganado a zonas altas. La falta de pasturas y el avance ininterrumpido de la corriente amenazan de forma directa la economía regional. Mientras, las autoridades piden a la población mantenerse informada y evitar circular por áreas inundables.