Decretaron feriado el viernes 22 de mayo y habrá un nuevo fin de semana largo de cuatro días consecutivos: qué se conmemora

Todo el país se verá beneficiado con una jornada extra de descanso en mayo, donde las escuelas permanecerán cerradas por 24 horas. De esta manera, los alumnos contarán con un fin de semana largo de tres días consecutivos.

Esta jornada se debe a un feriado a nivel nacional, que alcanzará a las instituciones educativas, como también a sectores públicos como privados.

¿En qué zonas del país no habrá clases?

El próximo lunes 25 de mayo se conmemorará el Día de la Patria, en recuerdo a la Revolución de Mayo de 1810.

Durante esa semana histórica, se destituyó al virrey español Cisneros y se conformó la Primera Junta, el primer gobierno patrio que inició el camino hacia la independencia de la Nación.

Se trata de una jornada considerada feriado a nivel nacional, por lo que las escuelas de todos los niveles permanecerán cerradas y no habrá clases en todo el país.

¿Por qué es feriado el viernes 22 de mayo?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año.

El viernes 22 de mayo será feriado en la localidad de Brandsen. La jornada se sumará con el 25 de Mayo, Día de la Patria, por lo que habrán cuatro días consecutivos de descanso.

El calendario de feriados nacionales en 2026

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: