El calendario escolar en España ya marca los días en los que no habrá actividad en las aulas durante el resto de 2026. A partir del 1 de mayo y hasta fin de año, existen 7 jornadas festivas de carácter nacional en las que los colegios permanecerán cerrados en todo el país, tanto en primaria como en secundaria. Estas fechas forman parte del calendario laboral oficial y se aplican de manera uniforme en todo el territorio, a diferencia de otros días no lectivos que dependen de cada comunidad autónoma o municipio. En este contexto, los centros educativos deberán suspender las clases en esas jornadas sin excepción. A partir de esta base, el calendario combina festivos nacionales con otros periodos no lectivos autonómicos, lo que amplía aún más los días sin clase según la región. Sin embargo, el cómputo confirmado a nivel nacional permite establecer un mínimo común para todos los alumnos. Desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2026, los festivos nacionales que implican el cierre de escuelas son los siguientes: Estas fechas están fijadas por el calendario laboral estatal y se aplican en todo el país. Por lo tanto, los centros educativos deben permanecer cerrados en esas jornadas, sin margen de modificación. A estos días se suman, en muchos casos, ajustes cuando los festivos caen en fin de semana y se trasladan, aunque esto depende de decisiones autonómicas. Más allá de estos 7 días comunes, cada comunidad autónoma amplía el calendario con sus propios días no lectivos, lo que genera diferencias importantes entre regiones. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, municipios como Valencia suelen suspender las clases durante las Fallas en marzo, con varios días consecutivos sin actividad escolar. En Andalucía, es habitual el cierre durante la Feria de Abril en determinadas localidades. En Galicia o Castilla y León, también se suman jornadas ligadas a fiestas locales o patronales. Además, cada comunidad establece sus propios calendarios de vacaciones de Navidad y Semana Santa, que pueden extenderse durante más de una semana. A esto se agregan hasta tres días no lectivos de libre disposición municipal, que permiten a cada localidad adaptar el calendario a su realidad. En la práctica, esto implica que, aunque existen 7 días en los que no hay clases en toda España, el número total de jornadas sin actividad escolar puede ser considerablemente mayor según la comunidad, e incluso variar entre ciudades dentro de una misma región.