Un nuevo caso de violencia escolar sacudió a Brasil y volvió a encender las alarmas en toda la región. Un estudiante de apenas 13 años abrió fuego dentro de una escuela pública en Rio Branco, capital del estado de Acre, dejando dos empleadas muertas y varios heridos frente a decenas de compañeros que intentaban escapar desesperadamente del lugar. De acuerdo con el reporte de las autoridades brasileñas, el menor ingresó armado con una pistola calibre 380 perteneciente a su padrastro y disparó en uno de los corredores principales de la institución educativa. El adolescente, que era alumno regular del colegio, logró entrar sin levantar sospechas y atacó cerca del área administrativa del plantel. Las víctimas fatales fueron dos trabajadoras de la escuela, mientras que otras personas resultaron heridas, entre ellas una niña de 11 años que recibió un disparo en una pierna. Tras el ataque, el menor se entregó a la Policía Militarizada de Acre. El ataque ocurrió en horas de la tarde del martes 4 de mayo de 2026 dentro de una escuela ubicada en Rio Branco, una ciudad del noroeste de Brasil. Según las investigaciones preliminares, el estudiante caminó por uno de los pasillos del colegio y comenzó a disparar indiscriminadamente contra trabajadores y alumnos. La escena provocó momentos de terror entre los estudiantes, muchos de los cuales intentaron huir saltando muros y buscando refugio en edificios vecinos. Algunos lograron esconderse en un hotel cercano mientras otros permanecieron atrapados dentro del plantel educativo. Testigos aseguraron que se escucharon múltiples detonaciones y gritos de auxilio mientras la comunidad educativa trataba de escapar del atacante. Las autoridades brasileñas confirmaron que el agresor tenía 13 años y era estudiante de la misma institución. Esa condición le permitió ingresar armado sin mayores controles de seguridad. Luego del tiroteo, la Policía también detuvo al padrastro del adolescente, propietario del arma utilizada en el crimen. La investigación ahora busca establecer cómo el menor tuvo acceso a la pistola y si hubo negligencia en el almacenamiento del arma de fuego. Además, la Policía Militar informó que varios estudiantes están siendo investigados porque presuntamente sabían del ataque antes de que ocurriera. Incluso, no se descarta que algunos hayan colaborado con la planeación del crimen. El balance preliminar entregado por las autoridades confirmó dos personas muertas y al menos cinco heridos. Entre los lesionados hay menores de edad y trabajadoras de la institución educativa. Las víctimas fueron trasladadas rápidamente a centros médicos de Rio Branco, donde algunas permanecen bajo observación médica. Uno de los casos que más preocupación genera es el de una estudiante de 11 años que recibió un impacto de bala en una de sus piernas. Las imágenes posteriores al ataque mostraron escenas de angustia afuera de la escuela, con familiares llorando y estudiantes en estado de shock tras vivir el tiroteo. El gobierno del estado de Acre decretó la suspensión de clases durante tres días en todos los centros educativos de la región como medida preventiva y de duelo. Asimismo, fueron desplegados equipos especializados de apoyo psicológico para atender a estudiantes, docentes y familiares afectados por el ataque armado. Las autoridades locales expresaron solidaridad con las familias de las víctimas y anunciaron que reforzarán los protocolos de seguridad en instituciones educativas para evitar nuevos episodios similares. Con información de EFE.-