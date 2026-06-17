En esta noticia Paro docente: cuándo no habrá clases

Un nuevo paro docente paralizará las clases de las universidades nacionales luego de que la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anuncie nuevas medidas de fuerza hasta el viernes.

Se trata del sindicato que nuclea a los gremios de las distintas universidades nacionales, por lo que los estudiantes tendrán un fin de semana largo.

Paro docente: cuándo no habrá clases

El cese de tareas convocado por el sindicato fue confirmado desde el martes 16 al viernes 20 de junio. De esta manera, no se dictarán clases en ninguno de los organismos.

La medida fue confirmada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica, las dos principales federaciones gremiales del sector.

Los rectores del CIN se reunieron con el subsecretario de Políticas Universitarias (SPU), Alejandro Álvarez, donde el Gobierno propuso un incremento salarial cercana al 24% para este año.

Sin embargo, no fue oficializado por las diferencias en torno a la Ley de Financiamiento Universitario. “Cuando haya una oferta formal esta será llevada a consulta para que decida el conjunto de la docencia de las universidades nacionales, por lo que el Plenario se declaró en estado de alerta y sesión permanente”, explicaron desde el gremio respecto a los reclamos salariales.