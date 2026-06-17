Se despiden las cuentas bancarias en dólares: bloqueo masivo a los ahorristas que no cumplan con este requisito.

La Bolsa española abrió este miércoles prácticamente sin cambios después de alcanzar máximos históricos en la sesión anterior. Los inversores mantienen la atención puesta en la próxima decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), mientras el dólar continúa bajo presión frente al euro y los mercados siguen de cerca las negociaciones internacionales relacionadas con Irán.

En este contexto, la moneda única europea llegó a superar los 1,16 dólares impulsada por una mejora de la confianza inversora en Alemania. Según EFE, “el euro subió y superó los 1,16 dólares tras la sorprendente mejora de la confianza inversora en Alemania en junio por las esperanzas de paz en Irán”. Sin embargo, posteriormente moderó parte de las ganancias y se cambiaba a 1,1599 dólares.

La evolución del IBEX 35, del euro y de las materias primas refleja la cautela predominante en los mercados financieros internacionales. Los operadores esperan conocer las decisiones sobre tipos de interés de la Fed, mientras evalúan el impacto que podría tener una eventual estabilización geopolítica en Medio Oriente sobre la inflación, el dólar y los activos de riesgo.

Las entidades financieras endurecen cada vez más sus controles y reportan automáticamente los datos de sus clientes a las autoridades fiscales de sus países de residencia. Esta tendencia afecta principalmente a quienes mantienen cuentas en el extranjero sin informar a Hacienda.

Se despiden las cuentas bancarias en dólares: bloqueo masivo a los ahorristas que no cumplan con este requisito. Fuente: Archivo

¿Pueden cerrarte una cuenta bancaria en dólares sin previo aviso?

Aunque muchas personas creen que tener una cuenta en dólares en el extranjero les brinda mayor privacidad financiera, la realidad es que los bancos están obligados a cumplir con normas internacionales de transparencia.

Si eres ciudadano europeo y no declaras los ingresos asociados a esa cuenta , la entidad financiera puede considerarlo un riesgo legal o reputacional y proceder a cerrarla. El incumplimiento de las normativas fiscales, la falta de documentación o la detección de movimientos sospechosos pueden ser motivos suficientes.

La creciente cooperación entre países a través del sistema CRS (Common Reporting Standard) permite a las administraciones tributarias conocer qué ciudadanos tienen cuentas en el exterior y con qué saldos.

La presión regulatoria no distingue entre divisas. Aunque una cuenta esté nominada en dólares, lo que importa es si el titular ha cumplido con las obligaciones fiscales de su país. En lugares como España, el incumplimiento puede derivar en sanciones severas como multas por no presentar el Modelo 720 o por ocultar ingresos en la declaración del IRPF.

¿Qué pasa si no declarás una cuenta en dólares en el extranjero siendo ciudadano europeo?

En la actualidad, los bancos están obligados a cumplir con estrictas normativas contra el lavado de dinero y deben verificar tanto la identidad de sus clientes como el origen de sus fondos. La falta de transparencia o la negativa a presentar documentación puede activar alertas internas y derivar en el cierre unilateral de la cuenta por parte del banco.

Así es como omitir la declaración de una cuenta bancaria en dólares en el extranjero puede tener serias consecuencias legales. En países como España, por ejemplo, la Agencia Tributaria exige que cualquier cuenta fuera del país que supere el equivalente a los 50.000 euros sea informada mediante el Modelo 720.

No hacerlo puede conllevar sanciones económicas que, en algunos casos, superan el saldo no declarado. Además, los rendimientos generados por esa cuenta -ya sean intereses, dividendos o ganancias por inversiones- deben tributar en la declaración del IRPF.

Las autoridades consideran que no declarar estos activos implica una voluntad de ocultación que puede derivar en inspecciones fiscales o procesos judiciales.

Cómo evitar el cierre de tu cuenta en dólares: claves para cumplir con las normativas fiscales

Para mantener activa una cuenta bancaria en dólares siendo ciudadano europeo, es fundamental ajustarse a las exigencias fiscales tanto del país de residencia como del país donde está radicada la cuenta. Esto incluye presentar la documentación solicitada por el banco (como los formularios fiscales CRS o FATCA), justificar el origen lícito de los fondos y declarar todos los ingresos generados.

También conviene mantener los datos personales y fiscales actualizados ante la entidad financiera. En un entorno donde los controles bancarios son cada vez más estrictos, contar con el asesoramiento de un especialista tributario puede evitar complicaciones futuras y garantizar que tus operaciones se mantengan dentro del marco legal.