Algunas regiones incluso disfrutarán de un receso más largo que el previsto inicialmente.

Cierran las escuelas lunes, martes, miércoles, jueves y viernes | Todos los estudiantes no tendrán clases durante 2 semanas

Las secretarías de educación ya comenzaron a divulgar los calendarios académicos para 2026 y quedó confirmado uno de los anuncios más esperados por estudiantes, docentes y padres de familia: el inicio de las vacaciones de mitad de año. A partir del 22 de junio, miles de colegios suspenderán sus actividades académicas para dar paso al receso escolar que marca el cierre del primer semestre.

La medida cobija principalmente a las instituciones que operan bajo calendario A, el modelo utilizado por la mayoría de colegios públicos del país. Además, algunas entidades territoriales decidieron ampliar el periodo de descanso, por lo que en ciertas zonas los estudiantes tendrán cerca de tres semanas sin clases antes de regresar a las aulas.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de mitad de año en 2026?

De acuerdo con los calendarios académicos establecidos por las autoridades educativas, las vacaciones de invierno o de mitad de año iniciarán el 22 de junio de 2026 en gran parte del territorio nacional.

Para numerosos colegios oficiales, el regreso a clases está previsto para el 6 de julio, lo que representa poco más de dos semanas de receso. Durante este periodo, los estudiantes no tendrán actividades académicas y las instituciones aprovecharán para realizar ajustes administrativos y pedagógicos de cara al segundo semestre.

La fecha ha sido definida con anticipación para facilitar la planeación de las familias que aprovechan esta pausa para viajar, descansar o desarrollar actividades recreativas.

Confirmado: no habrá clases a partir del 22 de junio en todo el país y el descanso se extenderá por 3 semanas. ChatGPT - creada con IA

¿Qué ciudades tendrán vacaciones escolares de casi tres semanas?

Aunque la mayoría de municipios mantendrá el descanso entre el 22 de junio y el 6 de julio, existen territorios que decidieron extender el receso.

Uno de los casos más destacados es Medellín, donde el calendario contempla vacaciones hasta el 12 de julio. Situaciones similares se presentan en departamentos como Caldas, donde el descanso comenzará desde el 15 de junio y finalizará también el 12 de julio.

Gracias a estos ajustes, miles de estudiantes disfrutarán de un periodo cercano a las tres semanas de vacaciones, una duración superior a la que suelen tener los recesos de mitad de año en otros países de América Latina.

¿Qué confirmó Bogotá sobre las vacaciones escolares de 2026?

La Secretaría de Educación de Bogotá ya oficializó las fechas para los colegios distritales. Según el cronograma aprobado, los estudiantes saldrán a vacaciones el 22 de junio y retomarán actividades académicas el 6 de julio de 2026.

La capital mantendrá además otros periodos de descanso contemplados dentro del calendario escolar, incluyendo Semana Santa, la semana de receso estudiantil de octubre y las vacaciones de fin de año.

La programación busca garantizar el cumplimiento de las semanas académicas exigidas por la ley y, al mismo tiempo, ofrecer espacios de descanso para estudiantes y docentes.

¿Cuántos días durará el descanso escolar de mitad de año?

Para la mayoría de estudiantes bajo calendario A, el receso tendrá una duración aproximada de 16 días consecutivos. Sin embargo, en algunas regiones donde las autoridades educativas ampliaron las fechas, el descanso podrá acercarse a las tres semanas completas.