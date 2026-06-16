El cierre de los colegios quedó oficialmente establecido por el Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación firmó la decisión de cerrar todas las escuelas el lunes 29 de junio, en el contexto del feriado nacional por el Día de San Pedro y San Pablo.

Esta resolución conlleva la suspensión total de clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, abarcando tanto áreas urbanas como rurales y está alineada con el calendario oficial de festivos vigente en todo el país.

Es importante destacar que las normativas que regulan los días festivos nacionales son observadas por el sistema educativo, sin comprometer el cumplimiento de las semanas académicas requeridas.

No habrá clases el lunes 29 de junio en Colombia: esta es la razón

El lunes 29 de junio es reconocido como feriado nacional en honor al Día de San Pedro y San Pablo, una fecha que forma parte de los tradicionales festivos religiosos del calendario nacional. Aunque la celebración litúrgica de estos dos apóstoles se realiza cada año el 29 de junio, la Ley Emiliani permite trasladar el descanso al lunes para fomentar los fines de semana largos.

San Pedro y San Pablo son considerados dos de las figuras más importantes del cristianismo. Según la tradición católica, ambos desempeñaron un papel fundamental en la expansión de la fe durante los primeros años de la Iglesia. En Colombia, este feriado es aprovechado por miles de personas para viajar, descansar o participar en actividades religiosas y culturales que se organizan en distintas regiones del país.

Decretaron feriado para el lunes próximo y habrá un nuevo fin de semana largo antes de terminar el mes.

Día de San Pedro y San Pablo: ¿qué niveles educativos suspenden clases el 29 de junio?

Las secretarías de educación territoriales deberán asegurar que esta suspensión no perjudique el cumplimiento de las 40 semanas lectivas exigidas por la ley.

El cierre decretado por Educación abarca a todos los estudiantes de colegios oficiales en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria. Durante esta jornada no se desarrollarán actividades académicas, evaluaciones ni clases virtuales, ya que se trata de un festivo de carácter nacional.

¿Cuándo vuelven las clases después del feriado?

Las clases en los colegios oficiales se reanudarán el martes 30 de junio. Es recomendable que padres y estudiantes consulten directamente con cada institución para corroborar horarios y fechas específicas de inicio de clases.