Educación decretó el cierre masivo de todas las escuelas el último lunes de junio: no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria (Fuente: edición propia).

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El Ministerio de Educación dejó en firme el cierre de todas las escuelas el lunes 29 de junio, en el marco del feriado nacional por el Día de San Pedro y San Pablo.

La decisión implica la suspensión total de clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, tanto en zonas urbanas como rurales, y se enmarca dentro del calendario oficial de festivos que rige para todo el territorio colombiano.

La jornada no lectiva aplica para los colegios privados que operan bajo el calendario B -cuyo ciclo inicia entre agosto y septiembre y finaliza entre junio y julio del año siguiente- y responde a la normativa que regula los días festivos nacionales, los cuales deben ser respetados por el sistema educativo, sin afectar el cumplimiento de las semanas académicas obligatorias.

¿Por qué no habrá clases el lunes 29 de junio?

El lunes 29 de junio fue declarado feriado nacional por la celebración de San Pedro y San Pablo, una fecha que forma parte de los tradicionales festivos religiosos del calendario nacional. Aunque la celebración litúrgica de estos dos apóstoles se realiza cada año el 29 de junio, la Ley Emiliani permite trasladar el descanso al lunes para fomentar los fines de semana largos.

San Pedro y San Pablo son considerados dos de las figuras más importantes del cristianismo. Según la tradición católica, ambos desempeñaron un papel fundamental en la expansión de la fe durante los primeros años de la Iglesia. En Colombia, este feriado es aprovechado por miles de personas para viajar, descansar o participar en actividades religiosas y culturales que se organizan en distintas regiones del país.

El descanso se disfrutará el lunes 29 de junio de 2026.

¿Qué niveles educativos no tendrán clases el 29 de junio?

El cierre decretado por Educación abarca a todos los estudiantes de colegios oficiales del calendario B en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria. Durante esta jornada no se desarrollarán actividades académicas, evaluaciones ni clases virtuales, ya que se trata de un festivo de carácter nacional.

Las secretarías de educación territoriales deberán garantizar que esta suspensión no afecte el cumplimiento de las 40 semanas lectivas exigidas por la ley.

¿Cuándo se reanudarán las clases tras el feriado?

Las clases en los colegios oficiales se reanudarán el martes 30 de junio o en la fecha que cada secretaría de educación haya establecido como inicio formal del año escolar. El lunes 29 no será recuperado como día lectivo, ya que el calendario contempla este tipo de suspensiones por festivos nacionales.

Las autoridades recomiendan a padres y estudiantes consultar directamente con cada institución para confirmar horarios y fechas específicas de inicio de clases.

¿Cuáles son los próximos festivos en 2026?

Después del lunes 29 de junio, todavía quedan varias fechas festivas que generarán interrupciones en las actividades académicas durante 2026: