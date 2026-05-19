Falta menos de un mes para el Mundial 2026 y la Selección argentina todavía no debutó. Sin embargo, la conversación alrededor del equipo de Lionel Scaloni ya empezó a instalarse con fuerza en redes sociales, streams y plataformas digitales de toda América Latina. Hay un concepto que se repite una y otra vez: la intensidad argentina.

En videos virales que circularon durante las últimas semanas, streamers mexicanos, brasileños y dominicanos expresaron —entre el humor, la exageración y la resignación— el temor a que Argentina vuelva a quedarse con la Copa del Mundo. No tanto por lo deportivo, sino por todo lo que implica convivir otros cuatro años con la euforia albiceleste.

La frase “por favor, que Argentina no vuelva a salir campeón” empezó a aparecer cada vez con más frecuencia en clips, reacciones, medios de comunicación y transmisiones en vivo. Muchos usuarios en redes comenzaron a reaccionar y responder a esos contenidos, defendiendo con orgullo nuestra manera de sentir.

Fernet Branca capturó toda esa emoción instalada en la conversación digital y la convirtió en el eje de una nueva campaña mundialista que busca resignificar algo que desde afuera suele verse como exceso, pero que dentro de Argentina funciona como un símbolo de identidad y pertenencia.

De los streams a una campaña argentina

El spot reúne referencias que demuestran nuestra manera de sentir frente a los ojos del mundo y se destaca por la participación de destacados streamers latinoamericanos que durante los últimos meses hablaron sobre el fenómeno argentino post Qatar: el mexicano Mike Máquina del Mal, el brasileño Allan Jones y el dominicano Will, de Los Futbolitos, junto al conductor y streamer argentino Luquitas Rodríguez.

La pieza utiliza esas miradas externas para construir un relato inverso: transformar la crítica en orgullo.

Lejos de intentar suavizar la imagen del argentino apasionado, la campaña la potencia. La intensidad aparece retratada como una característica inevitable y hasta necesaria de la cultura local.

“Empezamos a ver videos y comentarios de personas de distintos países diciendo que no querían que Argentina volviera a ganar. Y entendimos que había algo muy potente ahí: esa intensidad que para otros resulta excesiva, para nosotros es símbolo de orgullo”, explican desde Branca mientras trazan un paralelismo entre la intensidad de los argentinos y la del fernet, bebida que tiene un sabor tan particular que no pasa desapercibido.

La estrategia se diferencia de otras campañas vinculadas al Mundial porque no se apoya exclusivamente en la épica deportiva tradicional. En lugar de enfocarse únicamente en los jugadores o en el rendimiento futbolístico, el eje está puesto sobre el comportamiento de los argentinos alrededor de aquello que nos apasiona y lleva nuestras emociones al máximo.

La Selección argentina dejó hace tiempo de ser solamente un equipo de fútbol para convertirse en una narrativa colectiva.

El paralelismo entre el fernet y la intensidad argentina

Además del componente futbolero, la campaña trabaja sobre otro símbolo profundamente asociado a la identidad argentina: el fernet.

En ese punto, la marca encuentra un paralelismo claro entre el producto y la personalidad argentina. El fernet tiene un sabor intenso, amargo y difícil de interpretar para muchos extranjeros en un primer contacto. Algo similar ocurre con la manera en que Argentina vive el fútbol y expresa sus emociones.

La campaña utiliza esa similitud como una metáfora constante: tanto el fernet como la pasión argentina generan fascinación o rechazo, pero nunca indiferencia.

El rol de las redes sociales en la construcción del fenómeno

Uno de los aspectos más relevantes detrás de la campaña es la manera en que refleja el nuevo ecosistema de consumo deportivo.

Durante décadas, las conversaciones alrededor del Mundial estuvieron dominadas por los medios tradicionales. Hoy, gran parte de la construcción cultural ocurre en plataformas digitales donde streamers, influencers y creadores de contenido generan narrativas propias en tiempo real.

TikTok, Twitch, YouTube e Instagram modificaron por completo la forma en que se consume fútbol. Los partidos ya no se viven únicamente durante los 90 minutos: continúan después en memes, reacciones, debates y videos virales.

La campaña de Branca entiende esa lógica y se inserta directamente dentro de ese universo. No crea una conversación desde cero, sino que aprovecha una dinámica que ya existía orgánicamente entre comunidades digitales de distintos países.

Mucho más que una campaña mundialista

La campaña no funciona solamente como publicidad vinculada al evento futbolístico mas importante del mundo. También opera como una representación cultural sobre cómo los argentinos se perciben a sí mismos y cómo creen que el resto del mundo los observa.

Mientras muchas marcas intentan insertarse en conversaciones sociales de distintas maneras, Branca consigue hacerlo desde un territorio que ya le resulta propio: las reuniones, el fútbol, la amistad y la intensidad emocional asociada al encuentro colectivo.

Por eso el mensaje logra conectar con rapidez porque no intenta moderar ni justificar la intensidad argentina. Hace exactamente lo contrario: la toma como bandera.