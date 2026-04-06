Estados Unidos anunció la inauguración de un tren de alta velocidad que permitirá unir cinco grandes ciudades del noreste del país en un viaje de menos de siete horas. El nuevo servicio, operado por Amtrak, promete reducir los tiempos de traslado, mejorar la experiencia de los pasajeros y ofrecer una alternativa eficiente al avión y al automóvil. El tren de alta velocidad conecta en una misma línea a Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington, atravesando varios estados del corredor noreste. Se trata del servicio más rápido del país dentro de una red ferroviaria que concentra una de las mayores demandas de pasajeros de Estados Unidos. Este corredor cuenta con múltiples salidas diarias y se convirtió en una pieza clave para el transporte regional, ya que permite llegar directamente al centro de cada ciudad, evitando aeropuertos y extensos traslados adicionales. Desde 2025, el servicio incorporó los trenes NextGen Acela, una nueva generación de unidades diseñadas para elevar los estándares del transporte ferroviario en el país. Estos trenes alcanzan una velocidad máxima de 257 km/h y cuentan con tecnología de última generación. Entre sus principales características se destacan: Además, el sistema de inclinación permite una circulación más suave incluso a alta velocidad, reduciendo vibraciones y mejorando el confort durante el viaje. El trayecto del Acela une las principales ciudades del noreste estadounidense con paradas estratégicas en estaciones clave. El recorrido incluye estaciones en Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland y Washington D.C. El recorrido completo entre Boston y Washington se realiza en aproximadamente siete horas, mientras que los tramos más demandados presentan tiempos aún menores. El viaje entre Nueva York y Washington se completa en menos de tres horas, y el trayecto entre Boston y Nueva York oscila entre tres horas y media y cuatro horas, según el horario y la estación de salida. Los precios del tren de alta velocidad varían según el horario, la demanda y la clase elegida. En abril de 2026, los valores son los siguientes: