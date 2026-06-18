Una localidad argentina sorprendió al dar un paso gigante en materia de transporte público, ya que inauguró la primera parada de colectivo con climatización caliente y frío. La iniciativa la posiciona como líder en innovación de movilidad urbana.

La estructura ya funciona en San Juan, en la Plaza Madre Universal y busca mejorar la experiencia de los usuarios que esperan día a día el paso de los colectivos.

Cómo es la nueva parada de colectivos con climatización

La parada se distingue por su forma de “pecera” por su estructura de vidrio y su principal característica es que cuenta con un clima controlado que marca un nuevo estándar en infraestructura urbana .

El módulo cuenta con una puerta corrediza, iluminación interna y externa, bancos para la espera y una pantalla digital de información que se actualiza según el estado de los servicios del transporte público.

Así es la parada de colectivo con aire acondicionado frío - calor.

La misma fue instalada a fines del año pasada en la Plaza Madre Universal, un punto céntrico y de alto tránsito. El municipio detalló que la ubicación fue elegida por la gran cantidad de pasajeros que transitan la zona.

Orgullo argentino: la localidad que construyó la primera parada de colectivos con aire acondicionado. Foto: Municipio de Rivadavia

El plan integral para colocar más paradas de colectivo climatizadas

Se prevé la implementación de seis paradas en total es distintos puntos estratégicos. El objetivo es replicar este modelo de confort y tecnología en zonas con alta concentración de usuarios.

Las próximas ubicaciones confirmadas son:

Accesos a la Universidad Nacional de San Juan.

Esquina de Avenida Ignacio de la Roza y Meglioli.

Frente a la Universidad Católica de Cuyo.

Calle Rastreador Calívar, cerca del edificio municipal.

Frente al Hospital Marcial Quiroga.

Las autoridades señalaron que la iniciativa busca brindar mayor comodidad a los pasajeros al mismo tiempo que se jerarquiza el espacio público.