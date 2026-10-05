La Ley de Sucesiones le asigna a los herederos la responsabilidad de decidir qué hacer con los bienes de una persona fallecida: si aceptar o renunciar a ellos. Fuente: Shutterstock

La Ley de Sucesiones les asigna a los herederos la responsabilidad de decidir qué hacer con los bienes de una persona fallecida: si aceptar o renunciar a ellos .

Para quienes son llamados a recibir una herencia, es fundamental cumplir con ciertos requisitos, entre los que figuran cumplir con un plazo específico que puede modificar la situación de las personas frente a los bienes.

Concretamente, el Código Civil y Comercial establece un período concreto para aceptar una herencia, contado desde la apertura de la sucesión. En caso de que transcurra este tiempo y el heredero no la haya aceptado, se lo considerará como un renunciante.

¿Cuál es el plazo establecido para aceptar una herencia?

El Código Civil y Comercial establece que el heredero no está obligado a aceptar una herencia y puede optar por renunciar a ella. Sin embargo, el derecho a aceptarla está sujeto al plazo establecido por la legislación.

Concretamente, la normativa afirma que existe un plazo para aceptar la herencia y que se extiende por 10 años, desde que se abre la sucesión. En caso de que el heredero no lo acepte en ese plazo, se considerará que renunció a la herencia .

El Código Civil y Comercial establece que el heredero no está obligado a aceptar una herencia y puede optar por renunciar a ella. (Fuente: Shutterstock)

Aquellos herederos que hayan decidido aceptar una herencia, tendrán que tener en cuenta que la aceptación es en su totalidad. Es decir, no pueden quedarse con una parte de lo que le corresponde.

¿Qué sucede su un heredero no acepta ni renuncia a la herencia?

Un heredero puede ser intimado judicialmente por un interesado para definir qué se hará con la herencia. La intimación puede realizarse una vez transcurridos 9 días desde el fallecimiento del familiar.

En este contexto, el juez puede establecer un plazo de entre 1 y 3 meses para que el heredero acepte o renuncie.

En caso de que la persona no responda dentro del período fijado judicialmente, se considera que aceptó la herencia. Cabe destacar que esta consecuencia es distinta de la prevista para quien dejar transcurrir el plazo general de 10 años.

¿Cómo se acepta una herencia?

La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. El primer caso aplica cuando el heredero lo hace por escrito, mientras que el segundo refiere a cuando el heredero realiza un acto que hace suponer su intención de aceptarla y que no podría realizar si no fuera heredero.

Además, existen otros actos que dan a entender que se aceptó la herencia , entre los que se incluyen:

que el heredero inicie el juicio sucesorio o se presente en ese juicio;

que disponga de bienes del causante;

que ocupe o habite inmuebles del causante después de 1 año de su muerte;

que ceda a otro sus derechos sobre la herencia.

¿Cómo se renuncia a la herencia?

Una persona puede renunciar a una herencia mediante una escritura pública o acta judicial. Una vez aceptada, el heredero no puede renunciar a ella posteriormente.

Sin embargo, un heredero cuenta con la facultad de arrepentirse de haber renunciado a la herencia. Estos casos se contemplan siempre que lo haga antes del plazo de 10 años y mientras la herencia no haya sido aceptada por otros herederos ni entregada al Estado.