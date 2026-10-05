Las mejores ciudades del mundo para estudiar una carrera universitaria, según QS Best Student Cities.

En la actualidad, mudarse a otra ciudad o hacer un intercambio universitario son propuestas que atraen a muchos jóvenes que buscan otras oportunidades profesionales o hacer contactos.

En ese contexto, el ranking QS Best Student Cities 2027 analizó los principales destinos universitarios del mundo y definió cuáles ofrecen las mejores condiciones para formarse académicamente e insertarse en el mundo laboral.

El relevamiento incluyó a 150 ciudades y volvió a colocar a una ciudad argentina entre las más destacadas del mundo.

Cuáles son las mejores ciudades del mundo para estudiar

El ranking QS Best Student Cities 2027 ubicó a Seúl en el primer lugar entre los mejores destinos para estudiantes internacionales, seguida por Tokio y Londres. La clasificación reúne 150 ciudades y combina distintos indicadores para determinar el resultado final.

El top 10 mundial quedó conformado de la siguiente manera:

Seúl, Corea del Sur: 100 puntos Tokio, Japón: 98 puntos Londres, Reino Unido: 97,3 puntos Melbourne, Australia: 94,8 puntos Múnich, Alemania: 94,1 puntos Sídney, Australia: 94,1 puntos París, Francia: 92,5 puntos Berlín, Alemania: 91,8 puntos Viena, Austria: 90,9 puntos Zúrich, Suiza: 90,5 puntos

Por qué Seúl quedó primera en el ranking

Uno de los puntos más fuertes de Seúl que se expuso en el relevamiento fue la calidad de sus universidades, categoría en la que alcanzó 100 puntos.

También consiguió un resultado elevado en actividad laboral, con 94,1 puntos, y en el atractivo de la ciudad, con 89 puntos.

La capital de Corea del Sur también tuvo buenos resultados en la cantidad y diversidad de estudiantes. En cambio, su indicador más bajo fue affordability, relacionado con los costos de estudiar y vivir, donde obtuvo 52,4 puntos.

Tokio se destaca por las oportunidades laborales

Tokio quedó segunda, con 98 puntos, y tuvo un resultado fuerte en el mercado laboral: obtuvo 100 puntos en Employer Activity, la máxima puntuación posible en esa categoría.

A esto se suma la presencia de numerosas universidades reconocidas internacionalmente, uno de los factores que impulsa su posición en el ranking.

Londres combina universidades y experiencia estudiantil

Londres ocupó el tercer lugar, con 97,3 puntos. La ciudad sobresalió en la percepción de los estudiantes, con 99 puntos en Student View, y en Student Mix (diversidad de estudiantes con distintas nacionalidades), con 94,6 puntos.

Sin embargo, su principal debilidad dentro de los indicadores fue el costo, con apenas 14,4 puntos en affordability (accesibilidad económica de estudiar y vivir).

Cuáles son las ciudades que eligen los argentinos para estudiar en el exterior

Los argentinos que buscan estudiar en el exterior tienen a España entre los destinos destacados por la oferta académica de ciudades como Madrid y Barcelona.

Según un relevamiento de Global66, durante el primer semestre de 2026 Europa concentró el 62% del dinero enviado desde Argentina al exterior con fines educativos, mientras que España recibió el 55% de los fondos destinados a ese continente.

Estados Unidos también apareció entre los destinos más elegidos por los argentinos. De hecho, España recibió durante ese período más dinero para estudios que Italia, Chile y EE.UU. en conjunto.

En qué puesto quedó Buenos Aires en el ranking mundial

La UBA quedó entre las mejores universidades de América Latina. UBA

Buenos Aires quedó en el puesto 35 a nivel mundial , con un puntaje general de 80,6 puntos .

Uno de sus puntos más fuertes fue Student View (opinión y experiencia de los estudiantes), donde obtuvo 79,1 puntos.

También consiguió buenos resultados en Student Mix (diversidad de la población estudiantil), con 76,8 puntos, y Employer Activity (vínculo con el mercado laboral y valoración de los graduados por parte de los empleadores), con 76,3.

En University Rankings (calidad y presencia de universidades) alcanzó 67,3 puntos, mientras que en Desirability (atractivo de la ciudad para estudiar y vivir) obtuvo 61,7.

El indicador con menor puntaje fue Affordability (accesibilidad económica para estudiar y vivir), con 36,7 puntos.

Buenos Aires se mantiene entre las mejores ciudades para estudiar

Aunque Buenos Aires cayó tres posiciones respecto de la edición anterior, cuando había quedado en el puesto 32, logró mantenerse como la única ciudad de América Latina dentro del top 50 mundial.

Según indica el estudio, la principal fortaleza fue el sistema universitario: ocupó el puesto 15 a nivel global en esta categoría y fue la única ciudad latinoamericana entre las 20 mejores.

El resultado también refleja el peso de instituciones como la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se mantuvo en el puesto 84 del mundo y fue nuevamente la única institución de América Latina dentro del top 100 de QS.

De esta manera, a pesar de los desafíos relacionados con los costos y el financiamiento, Buenos Aires conserva su posición destacada entre los destinos universitarios.