Aumentos de colectivos en AMBA: a cuánto quedará el boleto mínimo a partir de este lunes

La línea 29 de colectivos tendrá nuevos recorridos en sus tres ramales. La Secretaría de Transporte aprobó la reorganización mediante la Resolución 82/2026, publicada el 6 de noviembre en el Boletín Oficial, que reemplaza el esquema operativo vigente desde 2024.

El cambio más importante alcanza al ramal B, que dejará de unir La Boca con el Parque Presidente Sarmiento y pasará a comenzar en Plaza Italia. Al mismo tiempo, el ramal C extenderá su recorrido hasta el Parque de los Niños, mientras que el A modificará parte de su trayecto para mantener la cobertura que pierde el B.

La norma también establece nuevos intervalos durante las horas pico y contempla la prestación de los tres servicios durante las 24 horas. Sin embargo, hay un dato clave para los pasajeros: la resolución todavía no fija la fecha en que comenzarán a funcionar efectivamente los nuevos recorridos.

Línea 29: cómo quedan los tres ramales

El ramal A seguirá conectando La Boca con Olivos, en Vicente López, pero tendrá modificaciones en el sector de Parque Lezama. El objetivo es conservar parte de la cobertura que dejará de prestar el B.

En el nuevo esquema, el A saldrá del Metrobús del Bajo a la altura de avenida Martín García, pasará por Defensa y avenida Brasil y volverá luego a los carriles exclusivos. En el regreso hacia La Boca también incorporará parte de la traza que deja el B.

El cambio más visible será el del ramal B de la línea 29, que dejará de recorrer el tramo entre La Boca y Palermo.

Además, el ramal A será el que tendrá menor intervalo en hora pico. Con la flota máxima prevista, pasará de siete a cinco minutos; con la mínima, de nueve minutos y 30 segundos a siete minutos.

El ramal B deja La Boca

El cambio más visible será el del ramal B, que dejará de recorrer el tramo entre La Boca y Palermo. Su nueva cabecera estará en Plaza Italia, en Santa Fe y Thames, y desde allí continuará hacia el norte hasta el Parque Presidente Sarmiento.

El recorrido seguirá por sectores de Palermo y Belgrano y luego tomará avenida Cabildo y los corredores de la zona de Saavedra hasta alcanzar su nueva cabecera. De esta manera, La Boca dejará de estar conectada directamente con Parque Sarmiento a través de este ramal.

La reducción del trayecto permitirá mejorar el intervalo previsto para este servicio. En hora pico, será de 10 minutos con la flota máxima y 16 minutos con la mínima, frente a los 14 y 20 minutos del esquema anterior.

El ramal C llegará hasta el Parque de los Niños

El ramal C también tendrá una modificación importante: conservará su salida desde La Boca, pero ya no terminará en el sector de la estación Rivadavia.

El nuevo recorrido continuará hacia el norte hasta el Parque de los Niños, incorporando además zonas como el predio del Tiro Federal y el Centro de Alto Rendimiento del Club Atlético River Plate.

El recorrido aprobado mantiene el paso por el corredor de avenida del Libertador y, después de cruzar General Paz, continúa por Laprida, Juan Carlos Cruz, Cantilo y la colectora hasta llegar al acceso al predio.

A diferencia de los otros dos ramales, el C tendrá intervalos más largos en hora pico: 15 minutos con la flota máxima y 20 minutos con la mínima.

Qué pasará entre Palermo y San Telmo

Uno de los puntos que había generado consultas durante el proceso de participación ciudadana fue la conexión entre Palermo y San Telmo luego de la reducción del recorrido B.

La Secretaría de Transporte sostuvo que esa conexión continuará garantizada a través de los ramales A y C. Según el análisis incorporado al expediente, con el máximo de unidades previsto, ambos servicios alcanzarían conjuntamente 16 servicios por hora, frente a los 14 que se tomaron como referencia para el esquema anterior.