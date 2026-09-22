La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una nueva subasta de mercadería incautada por la Aduana, con una propuesta dirigida especialmente al público gamer: consolas PlayStation 5 a un precio base de $ 350.000.

El remate se realizará de forma online el próximo 24 de septiembre de 2026, desde las 11 de la mañana hasta las 15:30, y estará a cargo del Banco Ciudad. La venta quedó formalizada mediante las Disposiciones 69/2026 y 33/2026, publicadas en el Boletín Oficial.

La oferta incluirá 54 lotes con consolas y artículos informáticos, entre los que destacan 45 unidades de PlayStation 5 —incluyendo versiones Digital Edition de 1 TB y equipos de 825 GB en caja cerrada—, además de modelos PS4, Xbox, joysticks y consolas portátiles Game Box.

El gran atractivo radica en la marcada diferencia con el mercado formal, donde un equipo nuevo supera el millón de pesos, una brecha que dispara el interés por estas opciones económicas.

Subasta de Playstation 5: qué precios tendrá

Antes de anotarse conviene revisar con atención la ficha de cada consola. La normativa aclara que los equipos se comercializan tal cual están, por lo que es fundamental leer descripciones, observaciones y condiciones particulares antes de hacer una oferta.

Cada aclarar que cada consola parte de un valor base de $ 350.000, aunque el precio final, como en cualquier subasta, dependerá de la cantidad de interesados y de cuánto estén dispuestos a pujar durante el horario habilitado .

Requisitos para participar de la subasta del Banco Ciudad

La convocatoria está abierta a cualquier persona que cumpla con las condiciones del remate electrónico. El primer paso es contar con un usuario en el sistema de autogestión del Banco Ciudad; luego hay que inscribirse puntualmente en la subasta de las PlayStation 5.

La fecha límite de inscripción fue este 22 de septiembre. En algunos casos, el banco exige además una caución previa, que implica transferir un monto y esperar la confirmación para quedar habilitado.

Paso a paso: cómo participar de la subasta

Todo el trámite se hace desde la plataforma de subastas del Banco Ciudad, sin necesidad de asistir presencialmente. Los pasos son:

Crear un usuario en el sistema de autogestión del Banco Ciudad

Buscar la subasta correspondiente a las consolas PlayStation 5

Revisar características, fotos y condiciones de cada lote

Suscribirse al remate antes de la fecha límite

Depositar la caución, si la operación lo exige

Esperar la habilitación oficial del banco

Ingresar el 24 de septiembre y ofertar de manera online

Una vez dentro del sistema, cada participante puede seguir la evolución del precio en tiempo real y mejorar su propuesta mientras la puja siga abierta. Si hay varios interesados en la misma unidad, el valor final puede escalar bastante antes del cierre.