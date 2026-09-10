En esta noticia Subastan un terreno de más de 5300 m2 en PBA: dónde queda

El Gobierno nacional avanza con la liquidación de activos que pertenecieron al ex Programa Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar) y, en esta oportunidad, puso en marcha una nueva subasta pública de un terreno ubicado en la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa quedó formalizada a través de la Resolución 195/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la cual dispone que la operación será organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El activo formaba parte del Fondo Fiduciario Público del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, que fue disuelto en noviembre de 2024.

Tras este movimiento, se delegó en el Ministerio de Economía la venta de las viviendas terminadas sin adjudicar y los desarrollos inmobiliarios inconclusos, incluyendo los terrenos adquiridos en el marco del programa.

El Pro.Cre.Ar nació en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda a miles de familias mediante líneas de créditos hipotecarios y desarrollos urbanísticos en todo el país.

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Sin embargo, la administración actual decidió dar de baja el programa bajo el argumento de “mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto”.

Con una superficie de dimensiones considerables, el nuevo terreno en venta representa una opción atractiva para inversores, desarrolladores y referentes del sector inmobiliario que buscan capitalizar tierra urbanizable en territorio bonaerense.

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La propiedad a rematar es el predio denominado “QUILMES”, ubicado en esa localidad bonaerense entre la Avenida Triunvirato y las calles Centenario y Gran Canaria (junto a las vías del Ferrocarril Roca).

El lote cuenta con una superficie total de 5364,91 metros cuadrados y saldrá a subasta con un precio base de u$s 1.386.282. La Secretaría de Obras Públicas definió ese valor, luego de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación determinara un valor venal de $ 2.259.000.000 (equivalentes a u$s 1.631.047 al momento del dictamen).

Según se fundamenta en los considerandos del texto oficial, las obras pendientes del desarrollo urbanístico hoy permanecen suspendidas a la espera de una definición respecto de su continuidad.

El proceso de venta se realizará mediante el Sistema de Gestión Electrónica “SUBAST.AR”. En tanto, las condiciones de la subasta y los requisitos para participar podrán encontrarse en la plataforma electrónica COMPR.AR.

Finalmente, Economía destaca que el proceso se inscribe en el marco de la liquidación de la totalidad de los bienes del ex programa, con el objetivo que el sector privado continúe las construcciones interrumpidas.