El gobierno acaba de dar luz verde a una operación que no pasa desapercibida: mediante el Decreto 490/2026, el Poder Ejecutivo autorizó el despliegue de aviones de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) en Chile para participar del ejercicio aéreo combinado Salitre 2026, que se llevará a cabo entre el 28 de junio y el 12 de julio.

No se trata de un vuelo de rutina: la Argentina enviará seis aeronaves y hasta 72 efectivos militares —pilotos, técnicos y personal de apoyo— en lo que representa una de las participaciones más completas del país en un ejercicio multinacional en los últimos años.

Qué aviones viajan y por qué su presencia importa más de lo que parece

La flota que Argentina llevará a Chile no es menor. El decreto detalla el despliegue de cuatro aviones entrenadores IA-63 Pampa III, el avión de combate avanzado de fabricación nacional, más un veterano C-130H Hércules para transporte y logística, y un ERJ-140 de sostén.

La presencia del Pampa III es especialmente significativa: se trata del único avión de combate de diseño y producción nacional que opera hoy la FAA , y su participación en ejercicios multinacionales lo expone a escenarios de alta exigencia operacional que difícilmente se replican en entrenamientos locales.

Argentina desplegará aviones Pampa III en Chile: el Gobierno autorizó la participación de la Fuerza Aérea en Salitre 2026 Wikimedia

La misión real: interoperabilidad, adiestramiento y posicionamiento regional

Salitre 2026 no es un desfile. Es un ejercicio multi-dominio de alta intensidad diseñado para simular operaciones aéreas combinadas en un entorno de coalición multinacional , y la Argentina llega con objetivos concretos.

Según el propio decreto presidencial, la participación buscará que la FAA “ incremente las experiencias operacionales combinadas y alcance adecuados niveles de interoperabilidad ” con las otras fuerzas aéreas del bloque.

En términos prácticos, eso significa que los pilotos argentinos van a planificar y ejecutar operaciones junto a aeronaves de cinco países distintos, aprendiendo a coordinarse bajo procedimientos estandarizados que son los mismos que se utilizarían en una operación real.

El Estado Mayor General de la FAA también aprovechará el ejercicio para entrenar a su personal en la conducción de operaciones aéreas a gran escala, una capacidad que se perfecciona únicamente con práctica real.

Quiénes son los otros jugadores: de los Gripen brasileños a los Super Tucanos paraguayos

El contexto regional en el que se inserta Argentina también vale la pena analizar. Salitre 2026 reunirá a seis naciones: Chile como anfitrión, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Paraguay. Pero el verdadero punto de atención estará en dos protagonistas que marcarán un hito histórico en esta edición: los cazas F-39 Gripen brasileños, el moderno avión de combate de quinta generación que Brasil adquirió a Suecia y que debutará en este ejercicio multinacional, y los A-29 Super Tucanos paraguayos, el turbohélice de ataque liviano que demostró su versatilidad en operaciones reales en varios continentes.