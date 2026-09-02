Buscan argentinos para vivir gratis en Países Bajos: ofrecen alojamiento, comida y solo 25 horas de trabajo por semana.

Una propuesta de voluntariado en Países Bajos despertó el interés de quienes sueñan con vivir una experiencia internacional sin afrontar los costos más altos de alojamiento y alimentación.

La iniciativa está dirigida a mayores de 18 años y ofrece estadía gratuita en un campamento de surf a cambio de colaborar algunas horas por semana en tareas de mantenimiento y apoyo operativ o.

La oportunidad se desarrolla en una escuela de surf ubicada en territorio neerlandés y forma parte de un programa de intercambio de trabajo.

Los participantes deben aportar 25 horas semanales y, a cambio, reciben hospedaje, comidas y otros beneficios que reducen significativamente los gastos durante la estancia.

Qué ofrece el voluntariado en Países Bajos y cuáles son los requisitos

Según la convocatoria, los voluntarios seleccionados tendrán acceso a:

Alojamiento compartido durante toda la experiencia.

Desayuno, almuerzo y cena sin costo.

Uso gratuito de lavandería.

Bicicletas a disposición.

Traslado de llegada.

Acceso a tablas y clases de surf.

Internet de alta velocidad.

Dos días libres por semana.

Certificado al finalizar la experiencia.

Las tareas principales están vinculadas con el mantenimiento de espacios exteriores y el funcionamiento general del predio. Entre ellas se destacan:

Cortar césped y cuidar jardines.

Podar plantas y mantener senderos.

Realizar pequeñas reparaciones.

Colaborar con trabajos de construcción y mejoras.

Cuidar y mantener equipamiento deportivo.

Para postularse es necesario cumplir con algunos requisitos básicos:

Tener más de 18 años.

Contar con un nivel inicial de inglés o alemán .

Disponer de seguro de viaje.

Viajar de manera individual, ya que no se aceptan parejas ni dúos.

Una propuesta de voluntariado en Países Bajos despertó el interés de quienes sueñan con vivir una experiencia internacional sin afrontar los costos más altos de alojamiento y alimentación. (Imagen ilustrativa) Gemini.

Cómo es la jornada laboral y qué gastos debe pagar el voluntario

La organización explica que el día suele comenzar alrededor de las 8:30, con desayuno grupal y planificación de tareas. Luego, las actividades se desarrollan principalmente entre las 10:00 y las 15:00, de lunes a viernes o según las necesidades operativas del equipo.

Si bien el programa cubre alojamiento, comidas y varios servicios esenciales, existen gastos que corren por cuenta del participante:

Pasajes aéreos.

Seguro de viaje.

Transporte interno.

Visa, en caso de ser necesaria según la situación migratoria del postulante.

La propuesta apunta especialmente a quienes buscan una experiencia de intercambio cultural en Europa, adquirir nuevas habilidades y reducir costos de estadía.

En un contexto donde cada vez más argentinos evalúan opciones para viajar al exterior, este tipo de programas aparece como una alternativa para vivir temporalmente en Países Bajos con alojamiento y comida incluidos.

Los interesados podrán saber más sobre la propuesta a través de la web oficial de Worldpackers.