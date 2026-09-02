Se viene un diluvio histórico el jueves 3 | Tormentas eléctricas, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento en Buenos Aires: localidades afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un escenario de tiempo inestable para la provincia de Buenos Aires durante el jueves 3 de agosto, con lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento en distintas localidades del territorio bonaerense.

Según el informe oficial, rige una alerta amarilla por tormentas para varios municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires y zonas del interior provincial, donde podrían registrarse precipitaciones abundantes en cortos períodos y actividad eléctrica de variada intensidad.

Clima en Buenos Aires este jueves 3 de agosto

El clima en la provincia de Buenos Aires estará marcado por condiciones adversas durante gran parte de la jornada.

La alerta amarilla por tormentas alcanza a distritos como:

General San Martín.

Hurlingham, Ituzaingó.

José C. Paz, Malvinas Argentinas.

Moreno.

Morón.

Pilar.

San Miguel.

Tres de Febrero.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un escenario de tiempo inestable para la provincia de Buenos Aires durante el jueves 3 de agosto. Foco Uy

Además, el aviso meteorológico incluye sectores de:

Castelli.

Chascomús.

Dolores.

Punta Indio.

Magdalena.

General Alvear.

General Belgrano.

Las Flores.

Lobos.

Navarro.

Roque Pérez.

Saladillo.

Florentino Ameghino.

General Villegas.

Rivadavia.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico, las tormentas pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas de viento, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

Ante este panorama, se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones oficiales del pronóstico en Argentina.

Recomendaciones del SMN ante la alerta por tormentas y lluvias

Frente a la alerta amarilla vigente, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja:

No sacar la basura y retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre mientras se desarrollan las tormentas.

No refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.

Mantenerse alejado de ríos, lagunas y zonas que puedan inundarse.

Asegurar elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.

Tener preparada una mochila de emergencia con documentación, linterna, radio y teléfono cargado.

Qué significa una alerta amarilla

Una alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes o daños puntuales. Aunque no representan un riesgo extremo para toda la población, sí pueden afectar actividades cotidianas y generar complicaciones en áreas vulnerables.

Por eso, ante este episodio de clima inestable en la provincia de Buenos Aires, resulta fundamental seguir los comunicados oficiales y las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional para conocer la evolución de las tormentas y actuar con prevención.

Cómo estara el clima en CABA

En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se salvará del clima inestable porque comenzarán las tormentas fuertes durante la noche del miércoles 2.