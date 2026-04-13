Con el uso diario, el colchón va acumulando manchas, olores y microorganismos que no se ven, pero sí se sienten. Aunque muchas veces se pasa por alto, su limpieza es clave para mantener un buen nivel de higiene en el hogar. En este contexto, un método simple empezó a ganar popularidad por su practicidad y bajo costo, el uso de agua oxigenada. Se trata de un producto fácil de conseguir que, aplicado correctamente, puede ayudar a mejorar el estado del colchón sin necesidad de recurrir a soluciones más complejas. Este producto tiene propiedades que lo vuelven útil para la limpieza doméstica, especialmente en superficies textiles como el colchón: El uso de agua oxigenada puede ser útil en distintas situaciones cotidianas: El procedimiento es sencillo y no requiere herramientas especiales: Para evitar inconvenientes, es importante seguir algunas recomendaciones básicas: Incorporar este tipo de limpieza no solo mejora el aspecto del colchón, sino que también contribuye a un descanso más saludable.