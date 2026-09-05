Una propuesta para quienes aman a los animales abrió una oportunidad particular en Portugal: un santuario ubicado en una zona rural del centro del país busca voluntarios dispuestos a colaborar con el cuidado de decenas de animales rescatados.

A cambio, reciben alojamiento y alimentos de origen vegetal, aunque deberán cumplir con 24 horas de trabajo por semana.

Un refugio rodeado de naturaleza que alberga a más de 80 animales

El santuario se encuentra en las cercanías del Parque Nacional de la Serra da Estrela y funciona como una organización sin fines de lucro dedicada al rescate y rehabilitación de animales.

Actualmente, el espacio cuenta con más de 80 ejemplares de distintas especies, entre perros, gatos, cerdos, gallinas, ovejas, caballos y burros. La iniciativa busca sumar voluntarios interesados en el bienestar animal que puedan colaborar con las actividades diarias del lugar.

La propuesta contempla una habitación privada para cada voluntario y el uso compartido de los espacios comunes de la vivienda. También se ofrece acceso a alimentos vegetales para que quienes participen puedan preparar sus propias comidas.

El santuario está ubicado en una zona rural cercana al Parque Nacional de la Serra da Estrela y alberga perros, gatos, cerdos, ovejas, caballos, burros y gallinas.

No es solo cuidar perros y gatos: qué trabajos tendrán que hacer

Las tareas abarcan mucho más que la atención directa de los animales. Quienes sean seleccionados deberán colaborar en el mantenimiento general del santuario y de los espacios destinados al alojamiento.

Entre las actividades previstas aparecen la limpieza de los sectores donde permanecen los animales, el cuidado de la huerta, trabajos de jardinería, plantación de árboles y reparación de cercos. También pueden surgir tareas de pintura, carpintería y mantenimiento de las instalaciones.

La organización advierte que algunas labores requieren esfuerzo físico y que es necesario estar preparado para trabajar al aire libre. Además, la vivienda se encuentra aproximadamente a 800 metros del santuario y el trayecto incluye una subida.

Los requisitos y cómo hacer para postularse

Para participar se necesita tener interés genuino por el bienestar animal, contar con un buen estado físico y poder comunicarse en inglés con suficiente fluidez para comprender las instrucciones vinculadas con la seguridad y el cuidado de los animales.

También se recomienda llevar ropa y calzado apropiados para las tareas exteriores y tener disposición para realizar trabajos de limpieza, mantenimiento y jardinería. La organización pone especial énfasis en el cuidado de puertas y cercos para impedir que los animales puedan escapar.

La convocatoria fue difundida mediante Workaway, una plataforma que vincula a viajeros con anfitriones de diferentes partes del mundo. Las personas interesadas deben consultar allí las condiciones de la propuesta y comunicarse con los responsables del santuario para conocer el proceso de selección.