Vivir gratis en El Bolsón: ofrecen alojamiento y comida a cambio de pocas horas laborales en un viñedo.

En El Bolsón, Río Negro, un viñedo abrió la búsqueda de voluntarios para sumarse a las tareas de la temporada a cambio de alojamiento y comida.

La propuesta se publicó en Worldpackers, una plataforma internacional de intercambio de trabajo por hospedaje, y no requiere pago de dinero: solo pide unas horas de colaboración por semana.

Es una opción cada vez más elegida para recorrer la Patagonia con bajo presupuesto, sin resignar comodidades básicas como una cama propia y las comidas resueltas.

Qué tareas hay que hacer en el viñedo

El anfitrión pidió ayuda para acomodar 300 plantas de vid, dispuestas con un sistema en espiral poco habitual en la zona. Entre las tareas figuran:

Repasar la poda y atar las plantas

Limpiar los hoyos y reponer ejemplares nuevos

Abonar con abono de corral

Acomodar el terreno donde se construirá una nueva bodega

Tareas de jardinería sencilla

El compromiso es de 25 horas semanales, distribuidas según el acuerdo con el anfitrión. Se trata de un proyecto en marcha, ya que la bodega todavía está en construcción y buena parte del trabajo apunta a dejar el terreno listo para esa etapa.

Vivir gratis en El Bolsón: ofrecen alojamiento y comida a cambio de pocas horas laborales en un viñedo. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Qué se recibe a cambio y cómo anotarse

A cambio de esas horas, el voluntariado ofrece:

2 días libres por semana

Habitación privada

Cena todos los días

Internet de alta velocidad

Uso libre de lavandería

Los requisitos incluyen tener entre 20 y 35 años y manejar español o inglés en nivel intermedio.

El anfitrión acepta voluntarios solos, parejas y dúos de amigos, y la estadía sugerida va de una a tres semanas, aunque se puede conversar una permanencia distinta según la disponibilidad de ambas partes.

El programa no cubre pasajes, seguro de viaje, transporte interno ni trámites de visa, así que conviene sumar ese costo al momento de calcular el presupuesto total del viaje.

Para postularse hay que crear un perfil en Worldpackers, completar la información básica del viajero y enviar la solicitud directamente al anfitrión a través de la plataforma.

La disponibilidad para este puesto se extiende de septiembre a febrero , por lo que todavía quedan varias semanas para coordinar una estadía.

El anfitrión, identificado en la plataforma como Andrés Miguel, acumula reseñas externas positivas y una calificación de 4,5 puntos, y suele responder las consultas en un plazo de hasta dos días.

Antes de viajar, conviene coordinar con anticipación fecha de llegada, duración de la estadía y detalles del traslado hasta la zona rural, ya que el transporte interno queda a cargo de cada voluntario.

Este tipo de intercambios se multiplicó en los últimos años entre quienes buscan instalarse un tiempo en la Patagonia sin gastar en alojamiento ni comida, a cambio de sumar horas de trabajo manual al aire libre.