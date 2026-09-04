Vivir gratis en un campo de Alemania: buscan voluntarios para proyectos de jardinería a cambio de alojamiento y comida.

Alemania vuelve a posicionarse como uno de los destinos más buscados por quienes desean viajar, reducir gastos y sumar experiencia internacional.

En este contexto, una propuesta publicada en Worldpackers ofrece la posibilidad de vivir en un campo alemán sin pagar alojamiento ni comida, a cambio de colaborar en tareas de jardinería y mantenimiento.

La oportunidad está dirigida a viajeros, estudiantes y personas interesadas en la vida rural que quieran conocer una de las regiones más tranquilas del país europeo mientras participan de actividades cotidianas vinculadas con la naturaleza.

Cómo es el voluntariado que ofrece alojamiento y comida gratis en Alemania

La vacante se desarrolla en una propiedad rural ubicada en Stepenitztal, Alemania, y busca voluntarios argentinos que puedan colaborar principalmente en proyectos de jardinería, mantenimiento de espacios verdes y tareas al aire libre.

A cambio del trabajo, los participantes reciben distintos beneficios:

Alojamiento gratuito dentro de la propiedad.

Comidas incluidas durante toda la estadía.

Acceso a espacios compartidos.

Experiencia de intercambio cultural con anfitriones locales.

Tiempo libre para recorrer la zona y conocer Alemania.

Según la publicación, los voluntarios dedican algunas horas diarias a las tareas asignadas y disponen del resto del día para actividades personales, descanso o turismo.

La vacante se desarrolla en una propiedad rural ubicada en Stepenitztal, Alemania, y busca voluntarios que puedan colaborar. worldpackers

Además, no se requiere experiencia profesional previa en jardinería, aunque se valoran las ganas de aprender, el interés por la naturaleza y la predisposición para colaborar en equipo.

Qué requisitos piden para postularse al programa

La propuesta está orientada a personas responsables y con interés en la vida rural. Entre los aspectos que suelen evaluarse se encuentran:

Buena disposición para realizar trabajo físico moderado.

Interés por la jardinería y el cuidado del entorno.

Capacidad para convivir con otras personas.

Compromiso con las tareas acordadas.

Actitud proactiva y espíritu de intercambio cultural.

Los anfitriones destacan que buscan crear un ambiente amigable y relajado, donde tanto voluntarios como residentes puedan compartir experiencias y conocimientos durante la estadía.

Para aplicar es necesario contar con un perfil en Worldpackers y enviar una solicitud a través de la plataforma. Una vez aceptada la postulación, el viajero puede coordinar fechas, duración de la experiencia y detalles específicos sobre las actividades a realizar.

Este tipo de oportunidades se convirtió en una alternativa cada vez más elegida por quienes quieren recorrer Europa con un presupuesto reducido, mejorar idiomas y vivir una experiencia diferente sin afrontar uno de los gastos más altos de cualquier viaje: el alojamiento.