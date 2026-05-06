Un histórico cine de la Provincia de Buenos Aires anunció que cerrará sus puertas para siempre, en medio de un delicado contexto económico que afectó directamente al sector. La caída en la asistencia, el avance de las plataformas digitales y el aumento sostenido de costos operativos están empujando al cierre a salas emblemáticas en distintos puntos del país. Durante los últimos meses, se registró el cierre de salas cerradas en la provincia de Buenos Aires y el interior; mientras que marzo se ubicó como uno de los peores meses en venta de entradas de los últimos 30 años. Anunciaron el cierre del Cine Gran Tuyú, ubicado en San Clemente del Tuyú. Fundado en 1937, este espacio fue un punto de encuentro social y cultural para vecinos y turistas durante décadas. A pocos años de cumplir su 90° aniversario, sus dueños anunciaron el cierre definitivo a través de un mensaje cargado de emoción: La despedida incluyó una última función especial. El edificio, levantado sobre tierras que pertenecieron a la familia Leloir, forma parte de la memoria colectiva del lugar y fue el primer cine del Partido de la Costa. Si bien las grandes cadenas también enfrentan dificultades, el impacto es mucho más profundo en los cines independientes y de localidades más pequeñas. En estos casos, la sala cumple un rol clave como centro cultural, además de ser una alternativa de entretenimiento accesible. El caso del Gran Tuyú no es aislado. En las últimas semanas también se confirmaron cierres en Villa Ramallo y en la ciudad de Corrientes, donde una sala ubicada frente al río dejó de operar por motivos económicos. Según datos recientes, la asistencia a salas cayó más de un 27% en comparación con el mismo período del año anterior, profundizando un escenario ya complicado. La firma detrás de los cines Showcase puso en duda la continuidad de su presencia en Argentina y analiza la venta de sus activos locales, frente a una etapa de contracción y menor asistencia en el sector. La compañía cuenta con más de siete complejos de cine y 70 pantallas, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, y diferentes regiones del interior del país. Showcase le encomendó a la consultura Quantum Finanzas que se encargara del posible proceso de venta de los activos, entre ellos del Norcenter, un reconocido shopping en el norte del Gran Buenos Aires, que alberga la única sala IMAX del país. Según informaron fuentes a El Cronista, en 2025 se vendieron alrededor de 32,7 millones de entradas, lo que implicó una caída de aproximadamente 6% frente a 2024 y un retroceso mucho más marcado respecto de 2023, cuando se habían superado los 40 millones. Esto aumentó drásticamente en marzo de 2026, el mes con menor cantidad de espectadores en los últimos 30 años: la concurrencia a las salas de cine se desplomó cerca de un 27% interanual.