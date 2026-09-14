Al cierre de los mercados de este lunes, 14 de septiembre de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.480. Esta cifra señala una variabilidad de -3,26% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo, lo que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la demanda o un ajuste en el mercado, lo cual podría influir en las decisiones de los operadores financieros en los próximos días.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial ha sido del 48.44%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, ya que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 34.31%.

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.535, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: