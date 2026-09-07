La película escondida de Netflix que muchos están descubriendo meses después de su estreno. Fuente: Pixabay.

Netflix incorporó a su catálogo una película española que pasó relativamente desapercibida tras su estreno en cines, pero que ahora vuelve a llamar la atención de los espectadores. Se trata de una historia romántica con elementos fantásticos y una pareja protagonista muy conocida.

La cinta está disponible en Netflix España y tiene una duración de 99 minutos, por lo que puede verse en una sola sesión. Su historia gira alrededor de un amor del pasado, los recuerdos y las oportunidades que aparecen muchos años después.

La película de Netflix protagonizada por Mario Casas y Michelle Jenner

El secreto del orfebre está protagonizada por Mario Casas y Michelle Jenner, dos actores que ya habían trabajado juntos en Los hombres de Paco. En esta ocasión interpretan a Juan Pablo y Celia, dos personas que viven un romance intenso durante un verano y que terminan separándose.

La película llegó a los cines españoles el 28 de febrero de 2025 y posteriormente pasó a formar parte del catálogo de Movistar Plus+. Meses después, Netflix confirmó su incorporación a la plataforma, donde ahora puede verse bajo demanda.

La dirección corre a cargo de Olga Osorio, que también escribió el guion. El filme adapta la novela homónima de la escritora española Elia Barceló, publicada originalmente en 2003.

Netflix / RTVE

Una historia de amor que atraviesa varias épocas

La trama comienza cuando Juan Pablo, un prestigioso orfebre, viaja desde Nueva York hasta su pueblo natal. Allí se encuentra con recuerdos que creía enterrados y vuelve a pensar en Celia, una costurera de la que se enamoró décadas atrás.

La historia alterna distintos momentos temporales para mostrar cómo se conocieron, qué ocurrió durante aquel verano y de qué manera el paso de los años modificó sus vidas. La diferencia de edad y las convenciones sociales también influyen en el destino de los protagonistas.

De qué trata El secreto del orfebre

Juan Pablo viaja a España con motivo de una exposición sobre su trabajo. Sin embargo, el regreso a su pueblo natal lo enfrenta con una parte de su pasado que todavía no ha conseguido superar.

Durante su juventud, conoció a Celia y mantuvo con ella una relación que terminó de forma inesperada. Aunque ambos siguieron caminos diferentes, el recuerdo de aquel romance permanece presente en la vida del protagonista.

La película utiliza los viajes en el tiempo y los reencuentros para contar una historia sobre el amor, la memoria y las decisiones que pueden cambiar una vida. La ambientación también tiene un papel importante, ya que permite recorrer diferentes períodos de la historia reciente de España.

El reparto se completa con Zoe Bonafonte, Enzo Oliver, Manel Barceló y Rosó Ribas. La producción fue rodada entre Cataluña y La Rioja Alavesa, con especial atención a los pueblos, los trenes y los espacios que conectan el presente con el pasado.

La película está incluida en Netflix dentro de las categorías de cine romántico, drama español y adaptaciones literarias. También puede encontrarse entre las recomendaciones de la plataforma para quienes buscan historias de amor con un componente fantástico.