El ministro Luis Caputo saldrá hoy a renovar vencimientos de deuda por $ 11,5 billones con un menú para inversores que incluye ocho instrumentos. La principal novedad pasa por dos bonos duales que ajustan por la inflación (CER) y la tasa mayorista (TAMAR más un adicional de 3%) y que seguramente serán los más demandados por bancos en un “win-win”: al sector financiero les da dos opciones de renta y al equipo económico le permite extender vencimientos más allá de las elecciones presidenciales de 2027. Los ocho instrumentos son: una LECAP en pesos con vencimiento en septiembre de 2026, bonos CER a mayo y septiembre de 2027, bonos duales CER/TAMAR con vencimientos en 2028 y 2029, una letra dólar linked ajustada al tipo de cambio oficial, y reaperturas del BONAR 2027 y BONAR 2028, estos últimos denominados y pagaderos en dólares. Las ofertas se recibirán hoy entre las 10 y las 15 horas, con liquidación prevista para el viernes 15. Para los bonares en dólares habrá una segunda vuelta mañana, aunque el monto conjunto entre ambas rondas no podrá superar los u$s 250 millones por instrumento. El Tesoro cuenta con más de $ 8 billones depositados en el Banco Central, lo que representa un “colchón” para posibles complicaciones que surjan en los mercados, que alejen el interés inversor. Las tasas en pesos continúan en niveles relativamente bajos, lo que facilita este proceso de refinanciación más si se toma en cuenta que en el caso de los dos bonos duales, seguramente Economía dará un premio para que adhieran más inversores. “Hacia el interior de los vencimientos, $ 1,8 billones corresponden a los cupones y amortizaciones del TX26 ($1,5 billones) y TX28 ($0,3 billones); mientras que $ 7 billones corresponden a la X15Y6 y $2,3 billones a la S15Y6. Agregando un poco de perspectiva, se trata de la octava licitación con mayor carga de vencimientos de los últimos años (con datos desde 2021), con una elevada concentración con privados ya que estimamos que solo el 6% del total está en poder del FGS”, destacó un informe de Facimex, a cargo de Adrián Yarde Buller, Chief Economist & Head of Strategy . “Esperamos que el Tesoro igualmente alcance un roll over en torno al 100%, en un contexto de estabilidad cambiaria, estabilidad de tasas en niveles bajos y de confortables niveles de liquidez”, agrega. Por su parte, PPI ayer en un informe destacó que “el equipo de Finanzas está reabriendo la emisión dual CER/TAMAR con vencimiento en junio de 2029 (TXMJ9, por su símbolo local) tras su exitoso debut en la última subasta del Tesoro. Además, de forma inesperada, el Tesoro también está lanzando un nuevo CERTAM con vencimiento en junio de 2028. Dado que el CERTAM 06/2029 ha convergido en gran medida hacia la curva TAMAR, reflejando la demanda impulsada por los bancos en lugar de la valoración de las opciones CER, es probable que el nuevo instrumento de 2028 necesite liquidarse con un diferencial cercano a TAMAR + 700 puntos básicos”. Describe Facimex además que “el instrumento está dirigido principalmente a los bancos. Para este tipo de inversores, el tramo TAMAR constituye una cobertura natural para su estructura de financiación mayorista. Sin embargo, seguimos viendo mayor valor en los bonos CER convencionales para el mercado en general”. ¿Cuál es nuestra mejor opción para aprovechar esta compresión? se interrogan los analistas de PPI. “Tras varios meses de incertidumbre, somos cada vez más optimistas respecto a la extensión de la duración en las curvas de divisas locales. Además de mantener una perspectiva positiva sobre los pesos, creemos que los obstáculos a las tasas de interés ya son cosa del pasado. Mientras tanto, los rendimientos reales en el extremo de la curva se han desplomado a territorio negativo, mientras que el extremo de la curva continúa ofreciendo rendimientos reales significativamente altos” responden. En el capítulo en dólares, nuevamente hoy se podrá medir el “riesgo Elecciones 2027” a través de la diferencia de rendimientos que tengan los bonares 2027 (vencen en la actual administración Milei) y los 2028 (la pagará quien gane las elecciones del año próximo). Esa sobretasa es de 350 puntos básicos. Un termómetro a tener en cuenta.