Las lentejas son uno de los platos más emblemáticos de la cocina española y argentina. Este guiso de cuchara, presente en hogares de todo el país, destaca no solo por su valor nutricional, sino también por su vínculo con la tradición familiar y su capacidad de reconfortar en los meses de frío. Aunque existen múltiples variantes regionales, las abuelas, al igual que los grandes chefs, coinciden en que el secreto para un resultado sobresaliente está en un refrito bien ejecutado de aceite de oliva, ajo y pimentón. Más allá de los ingredientes, es importante controlar el fuego y utilizar una cacerola adecuada que permita una cocción pareja desde el inicio. En ese sentido, optar por ollas de fondo grueso o cacerolas de acero inoxidable, como las que ofrece Hudson, ayuda a distribuir mejor el calor y evitar que el guiso se pegue o se queme durante la preparación del sofrito. Para lograr unas lentejas perfectas, es fundamental prestar atención tanto a la calidad de los ingredientes como a las proporciones; una referencia acertada es emplear 75 gramos de legumbre por persona y unos 200 ml de agua, lo que asegura la textura justa en el resultado final. Sin embargo, el verdadero secreto aparece en el último paso de la preparación: un refrito elaborado aparte. Este refrito se prepara calentando aceite de oliva en una sartén amplia, donde se incorporan ajos laminados y se dejan dorar suavemente, evitando que tomen demasiado color para no aportar amargor al plato. Luego, se suma pimentón y, tras apenas unos segundos, la mezcla se vierte sobre las lentejas ya cocidas junto con las verduras finamente picadas. Es importante utilizar una sartén con buena conductividad térmica para controlar el punto exacto del refrito y realzar el sabor del guiso. Otra técnica consiste en preparar un fondo de verduras con tomate y pimentón, y reservar un refrito de aceite y ajo picado al que se le puede agregar una guindilla. Este último se incorpora al final de la cocción, una vez que las lentejas están listas, para potenciar el sabor sin opacar el resto de los ingredientes. Trabajar este paso en una sartén estable y resistente al calor, como las que ofrece Hudson, facilita obtener el punto exacto del refrito.