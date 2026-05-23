Sin fritura ni grasa: cómo hacer las mejores tortas fritas en minutos y súper saludables Fuente: Shutterstock

Las tortas fritas son uno de los clásicos más elegidos para acompañar el mate, especialmente en los días frescos.

Sin embargo, la receta tradicional suele prepararse en abundante aceite, algo que muchas personas buscan evitar.

Por eso, cada vez gana más popularidad una versión más liviana y práctica: las tortas fritas hechas en airfryer, ideales para disfrutar del mismo sabor pero con mucha menos grasa y sin necesidad de freír.

Qué ingredientes se necesitan para hacer tortas fritas saludables en airfryer

Esta versión es más liviana que la tradicional y se prepara con ingredientes simples que suelen estar en cualquier cocina.

Sin fritura ni grasa: cómo hacer las mejores tortas fritas en minutos y súper saludables Fuente: Shutterstock

Ingredientes

500 g de harina leudante

250 ml de agua tibia

2 cucharadas de aceite

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de polvo de hornear

Opcional: semillas, orégano o queso rallado para sumar sabor

La masa queda tierna por dentro y crocante por fuera, sin absorber aceite como ocurre con las frituras tradicionales.

Cómo hacer tortas fritas en airfryer paso a paso

Prepararlas lleva pocos minutos y no hace falta usar sartén ni aceite caliente.

Sin fritura ni grasa: cómo hacer las mejores tortas fritas en minutos y súper saludables Fuente: Shutterstock

Paso a paso

Colocar la harina en un bowl grande.

Agregar la sal y el polvo de hornear.

Incorporar el aceite y mezclar.

Sumar el agua tibia de a poco hasta formar una masa suave.

Amasar durante algunos minutos hasta lograr una textura lisa.

Dejar reposar la masa entre 10 y 15 minutos.

Dividir en pequeñas porciones.

Estirar cada bollito en forma redonda.

Hacer un pequeño agujero en el centro para evitar que se inflen demasiado.

Precalentar la airfryer durante 3 minutos a 180 grados.

Colocar las tortas fritas sin encimarlas.

Cocinar entre 8 y 10 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.

El resultado es una versión mucho más liviana, ideal para quienes buscan reducir grasas sin resignar sabor.

Por qué las tortas fritas en airfryer son más saludables

La principal diferencia con la receta clásica es que no necesitan fritura en aceite, lo que reduce considerablemente las calorías y el exceso de grasa.

Además, cocinar en airfryer ofrece varios beneficios: