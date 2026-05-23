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Las tortas fritas son uno de los clásicos más elegidos para acompañar el mate, especialmente en los días frescos.
Sin embargo, la receta tradicional suele prepararse en abundante aceite, algo que muchas personas buscan evitar.
Por eso, cada vez gana más popularidad una versión más liviana y práctica: las tortas fritas hechas en airfryer, ideales para disfrutar del mismo sabor pero con mucha menos grasa y sin necesidad de freír.
Qué ingredientes se necesitan para hacer tortas fritas saludables en airfryer
Esta versión es más liviana que la tradicional y se prepara con ingredientes simples que suelen estar en cualquier cocina.
Ingredientes
- 500 g de harina leudante
- 250 ml de agua tibia
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Opcional: semillas, orégano o queso rallado para sumar sabor
La masa queda tierna por dentro y crocante por fuera, sin absorber aceite como ocurre con las frituras tradicionales.
Cómo hacer tortas fritas en airfryer paso a paso
Prepararlas lleva pocos minutos y no hace falta usar sartén ni aceite caliente.
Paso a paso
- Colocar la harina en un bowl grande.
- Agregar la sal y el polvo de hornear.
- Incorporar el aceite y mezclar.
- Sumar el agua tibia de a poco hasta formar una masa suave.
- Amasar durante algunos minutos hasta lograr una textura lisa.
- Dejar reposar la masa entre 10 y 15 minutos.
- Dividir en pequeñas porciones.
- Estirar cada bollito en forma redonda.
- Hacer un pequeño agujero en el centro para evitar que se inflen demasiado.
- Precalentar la airfryer durante 3 minutos a 180 grados.
- Colocar las tortas fritas sin encimarlas.
- Cocinar entre 8 y 10 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.
El resultado es una versión mucho más liviana, ideal para quienes buscan reducir grasas sin resignar sabor.
Por qué las tortas fritas en airfryer son más saludables
La principal diferencia con la receta clásica es que no necesitan fritura en aceite, lo que reduce considerablemente las calorías y el exceso de grasa.
Además, cocinar en airfryer ofrece varios beneficios:
- Menor consumo de aceite.
- Menos olor en la cocina.
- Cocción más rápida.
- Textura crocante sin fritura.
- Preparación más simple y limpia.