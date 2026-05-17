Las recetas sin harina ni azúcar ganan cada vez más relevancia dentro de la alimentación saludable, especialmente entre aquellos que buscan opciones ricas en proteínas, fáciles de preparar y adecuadas para una merienda equilibrada. Esta torta saludable cumple con todos estos requisitos, ya que es esponjosa, nutritiva y se elabora con pocos ingredientes, evitando ultraprocesados y sin complicaciones. Eliminar harinas refinadas y azúcar agregada ayuda a mantener niveles de energía más estables y a reducir picos de glucosa. En esta receta, se sugiere reemplazar la harina tradicional y utilizar alimentos que aportan cuerpo, humedad y sabor natural. Además, el uso de edulcorante o miel permite adaptar el dulzor según preferencias individuales, preservando un perfil nutricional más equilibrado. Este budín de nueces y almendras sin harina ni azúcar constituye una opción sencilla y productiva para aquellos que anhelan un producto casero, nutritivo y de rápida preparación. Gracias a la mezcla de frutos secos y la inclusión de huevos, el resultado es bien esponjoso, con una miga húmeda y un sabor profundo, perfecto para el desayuno o la merienda, evitando así el uso de ingredientes refinados. Asimismo, el proceso se realiza en pocos pasos sin demandar técnicas complejas. Ingredientes: