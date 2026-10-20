España es uno de los destinos más elegidos por los viajeros argentinos. Sin embargo, al momento de ir a dicho país, sea por turismo o trabajo, es importante contar con ciertos documentos para ingresar sin inconvenientes.

En este sentido, es importante remarcar que no alcanza con tener únicamente el pasaporte, el cual debe estar en perfectas condiciones y vigente, para poder entrar en territorio español.

El Ministerio del Interior de España establece cuáles son los parámetros que deben cumplir los turistas cuando se trate de estancias no superiores a 90 días dentro de cualquier periodo de 180 días. Los requisitos, por su parte, están enmarcados en el Reglamento (UE) 2016/399.

Qué necesitan los viajeros argentinos para entrar a España

Al momento de realizar un viaje a España, los argentinos tienen que tener, fundamentalmente, el pasaporte válido, vigente y en condiciones óptimas que permitan identificar la autenticidad del mismo.

Pasaporte argentino en un aeropuerto. IA Gemini

Además, el Ministerio del Interior español señala que el documento de viaje deberá ser válido hasta tres meses después de la fecha prevista de salida de los Estados miembros y deberá haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada .

Por su parte, España también exige los siguientes aspectos para ingresar al país:

Acreditación de medios económicos suficientes para la permanencia en España y el retorno o traslado a otro país.

Documentos justificativos para la comprobación de las condiciones de entrada . Las personas extranjeras deberán, si así se les requiere, especificar el motivo de su solicitud de entrada y estancia en España. Entre ellos, y para los viajes de carácter turístico o privado, documento justificativo de la existencia de lugar de hospedaje a disposición de la persona extranjera: bien emitido por el establecimiento de hospedaje o bien consistente en carta de invitación de un particular.

Presentación, en su caso, de los certificados sanitarios .

No estar sujeto a una prohibición de entrada.

No suponer un peligro para la salud pública, el orden público, la seguridad nacional o las relaciones internacionales de España o de otros Estados con los que España tenga un convenio en tal sentido.

Estos requisitos, por su parte, se aplican de igual manera para todos los extranjeros de países que no requieran de una visa para ingresar a España.

Además, el Gobierno español indica que “las personas extranjeras titulares de un permiso de residencia válido o de un visado de larga duración válido expedido por otro Estado Schengen, podrán circular durante noventa días como máximo, en cualquier período de ciento ochenta días, por el territorio de los demás Estados que pertenecen al espacio Schengen”.

¿Los argentinos necesitan visa para entrar a España?

Argentina se encuentra dentro de los países a los que España no les exige una visa turística para ingresar al país, de modo tal que se puede ingresar con el pasaporte argentino, sin necesidad de hacer un trámite adicional.