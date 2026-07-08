Comprar carne de vaca con grasa blanca o amarilla: qué diferencia tienen y cuál es mejor

Al momento de elegir un buen corte para el asado o la cocina diaria, la mayoría de las personas centra toda su atención en el aspecto rojizo del músculo. Sin embargo, el verdadero secreto de la jugosidad, la palatabilidad y el valor nutricional reside en el tejido adiposo que lo recubre.

Comprar carne de vaca con grasa blanca o amarilla plantea una duda recurrente en los mostradores de las carnicerías de todo el país. Aunque muchos asocian ciertos colores con falta de frescura , la realidad esconde un fascinante trasfondo biológico que define desde el sabor hasta el beneficio para la salud de cada pieza.

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¿Por qué la carne tiene grasa amarilla?

La tonalidad amarillenta en la grasa vacuna no es un defecto de calidad ni un indicador de un animal viejo o enfermo. Esta característica responde directamente a una alimentación basada en el pastoreo libre.

Cuando los bovinos se crían en campos abiertos y consumen forrajes verdes frescos, incorporan de forma natural grandes cantidades de compuestos orgánicos llamados betacarotenos. El tono dorado es la prueba visual de una crianza tradicional en armonía con el entorno natural de las llanuras, aportando matices únicos a la carne.

¿Por qué la grasa blanca domina los supermercados?

En la otra vereda, los cortes exhibidos con una cobertura de grasa blanca y homogénea provienen de animales criados bajo el sistema de feedlot o corrales de engorde intensivo. En estos establecimientos, la dieta está rigurosamente controlada y estructurada a base de granos de maíz, soja y concentrados energéticos.

Al carecer de pigmentos clorofílicos en su ración diaria, el tejido adiposo del animal se desarrolla con un color blanquecino impoluto, muy codiciado por las cadenas de distribución comercial debido a su uniformidad estética en góndola.

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¿Qué dice la ciencia oficial acerca de la grasa amarilla y blanca?

Para resolver cuál opción es superior, diversos organismos técnicos del gobierno han realizado minuciosas investigaciones moleculares. De acuerdo con estudios oficiales publicados por el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), la carne con grasa amarilla posee ventajas nutricionales contundentes frente a la de grasa blanca:

Mayor densidad de antioxidantes : la grasa amarilla concentra hasta siete veces más betacarotenos (Vitamina A) y niveles elevados de alfa-tocoferol (Vitamina E), lo que protege la carne de la oxidación precoz.

Perfil lipídico saludable : los sistemas de pastura generan un balance ideal entre ácidos grasos Omega-6 y Omega-3 (proporciones de hasta 1.5:1), disminuyendo riesgos cardiovasculares.

Ácido Linoleico Conjugado (CLA): este componente, altamente presente en la grasa de pastizales, está asociado científicamente a propiedades metabólicas protectoras.

El veredicto culinario: cuál de las dos grasas elegir

Más allá del innegable beneficio saludable del color amarillo, la elección final dependerá estrictamente del perfil gastronómico que busque cada comensal. Si planeas encender la parrilla y disfrutar de un corte con un sabor rústico, profundo y con matices tradicionales, la carne de pastura con grasa amarilla te brindará una experiencia sensorial inigualable.

Por el contrario, si prefieres un plato donde predomine una textura sumamente suave, con una grasa que posea un punto de fusión más bajo y se disuelva con extrema rapidez en la boca, la uniformidad de la grasa blanca cumplirá con creces tus expectativas culinarias.