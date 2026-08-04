Nuevo paro confirmado | Estos docentes anunciaron una nueva medida de fuerza para esta semana y 24 horas sin clases. Foto (Archivo)

En medio del regreso de clases previsto para la primera semana de agosto tras las vacaciones de invierno, un nuevo paro docente vuelve a afectar a varias escuelas del país.

La medida de fuerza gremial, convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), se extendió hasta este martes 4 de agosto y miles de estudiantes verán interrumpidas sus clases durante el transcurso de la jornada.

Cabe recordar que la continuidad de la protesta no afecta de igual manera a todas las instituciones, sino que dependerá de cada entidad.

Quiénes no tendrán clases este martes 4 de agosto por el paro

El paro nacional concluyó el lunes, pero algunos sindicatos decidieron mantener el plan de lucha durante una jornada más. Por ese motivo, este martes vuelven a registrarse complicaciones en distintas escuelas públicas .

Paro nacional confirmado | La medida de fuerza se extiende hasta el martes 4 de agosto. (Foto: Shutterstock) Shutterstock / Composición Canva

En la provincia de Buenos Aires, sectores identificados con SUTEBA Multicolor impulsan una huelga de 48 horas. En la Ciudad de Buenos Aires, el sindicato Ademys también confirmó una medida de fuerza para el lunes y el martes.

Confirmado el paro: dónde habrá mayor impacto

Las mayores dificultades podrían registrarse en:

La Matanza.

Tigre.

Mar del Plata.

Bahía Blanca.

Escuelas porteñas donde haya adhesión de Ademys.

Aun así, la suspensión de clases dependerá de la cantidad de trabajadores que adhieran en cada establecimiento.

Los motivos detrás del paro que mantiene en alerta a miles de familias

La protesta tiene como principal reclamo la convocatoria a la paritaria nacional docente, ámbito en el que se negocian salarios, condiciones laborales y políticas educativas.

Los gremios también exigen una recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una nueva Ley de Financiamiento Educativo que incremente los recursos destinados al sistema.

Entre los reclamos más importantes figuran:

Apertura urgente de la paritaria nacional.

Recuperación del poder adquisitivo.

Restitución del FONID.

Más fondos para infraestructura escolar y comedores.

Mayor inversión en becas, conectividad y programas educativos.

Además, CTERA expresó su rechazo al proyecto denominado Ley de Libertad Educativa, por considerar que afecta el rol del Estado en el sostenimiento de la educación pública.

Qué deben hacer las familias para evitar sorpresas

Las autoridades no dispusieron un cierre obligatorio de todos los establecimientos educativos . Por esa razón, la situación puede variar incluso entre escuelas de una misma ciudad.

La continuidad de las clases dependerá de si cada institución cuenta con docentes y personal suficiente para garantizar el normal funcionamiento durante la jornada.

Por ese motivo, las familias deberán consultar los canales oficiales de cada escuela antes de trasladarse.

También podrían verse afectados otros servicios educativos: