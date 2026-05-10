Existen alternativas de alimentos saludables que pueden ser elaboradas de manera sencilla en el hogar, sin necesidad de renunciar al placer. En este contexto, una profesional en nutrición ha compartido una receta de bizcochuelo que puede transformar la merienda o la hora del mate. Así, es posible disfrutar de un bizcocho esponjoso junto a su mate o el café de la tarde, evitando el uso de harina refinada y azúcar procesada. Esta opción ligera se prepara en tan solo 5 minutos y no demanda la utilización de horno, resultando ideal para quienes desean opciones fitness o controlan su ingesta calórica. En la actualidad, el concepto de alimentación consciente se ha vuelto fundamental y la eliminación de la harina blanca y el azúcar refinado se considera un avance hacia una vida más saludable. La nutricionista Sandra Moñino señala que estos ingredientes, presentes en muchos postres tradicionales, pueden ocasionar inflamación y desequilibrios hormonales. Por esta razón, la nutricionista presentó en su cuenta de TikTok una receta de un bizcocho saludable que utiliza sustitutos naturales. En lugar de los ingredientes convencionales, se emplean avena y harinas alternativas, como la almendra, así como endulzantes naturales y fuentes de proteína, logrando conservar el sabor sin afectar negativamente la salud. En su publicación, Moñino expuso que esta receta, destinada a tres o cuatro personas, comprende los siguientes ingredientes: La sencillez de esta receta sin horno es realmente cautivadora. Al seguir estos pasos, obtendrás un bizcocho fitness que será un perfecto complemento para tu mate: