Sin harina ni azúcar y repletos de proteína: cómo hacer los mejores alfajores de chocolate y dulce de leche en minutos Fuente: Shutterstock

Los alfajores saludables se convirtieron en una de las recetas más buscadas por quienes quieren comer algo dulce de una manera más equilibrada.

Esta versión proteica, sin harina refinada y sin azúcar agregada, combina chocolate, dulce de leche y una masa súper fácil de preparar en pocos minutos.

Además, tiene ingredientes con alto aporte de proteínas y puede adaptarse a distintos gustos.

Ingredientes necesarios para hacer alfajores proteicos caseros

Para preparar entre 3 y 4 alfajores grandes, vas a necesitar:

Ingredientes para la masa

1 huevo.

1 cucharada colmada de cacao amargo en polvo.

½ taza de harina de almendras.

1 cucharadita de polvo de hornear.

Endulzante a gusto.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

Sin harina ni azúcar y repletos de proteína: cómo hacer los mejores alfajores de chocolate y dulce de leche en minutos Fuente: Shutterstock

Opciones de relleno

Para el relleno, se pueden elegir entre dos alternativas:

Opción 1:

¼ taza de mantequilla de maní.

1 scoop de proteína sabor vainilla.

También se puede reemplazar la proteína por:

¼ taza de leche en polvo descremada.

Opción 2:

Dulce de leche sin azúcar.

Para la cobertura

1 barrita de chocolate 70% cacao para derretir.

El paso a paso para hacer alfajores saludables y llenos de proteína

La preparación es rápida y no requiere técnicas complicadas.

Cómo hacer la masa

Colocar el huevo en un bowl. Agregar el cacao amargo, la harina de almendras, el polvo de hornear, el endulzante y la vainilla. Mezclar hasta obtener una masa homogénea. Formar pequeñas tapas de alfajor sobre una placa o recipiente apto para horno o airfryer. Cocinar durante algunos minutos hasta que las tapas estén firmes.

Sin harina ni azúcar y repletos de proteína: cómo hacer los mejores alfajores de chocolate y dulce de leche en minutos Fuente: Shutterstock

Cómo preparar el relleno

Mezclar la mantequilla de maní con la proteína sabor vainilla hasta formar una crema espesa. Si no usás proteína, incorporar leche en polvo descremada. Otra opción es rellenar directamente con dulce de leche sin azúcar.

Cómo hacer la cobertura de chocolate

Derretir el chocolate 70% a baño maría o en microondas. Cubrir los alfajores ya armados. Llevar a la heladera unos minutos hasta que el chocolate se endurezca.

Por qué estos alfajores son una alternativa más saludable

A diferencia de muchas recetas clásicas, estos alfajores tienen menos azúcar refinada y un mayor aporte proteico gracias a ingredientes como el huevo, la mantequilla de maní y la proteína sabor vainilla.

Además, la harina de almendras aporta grasas saludables y ayuda a lograr una textura suave sin necesidad de utilizar harina común.

Entre los beneficios de esta receta aparecen: