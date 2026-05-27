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Las recetas saludables siguen ganando lugar entre quienes buscan opciones más nutritivas para desayunos, meriendas o postres caseros.
En ese contexto, la torta de nueces y almendras sin harina ni azúcar se convirtió en una de las preparaciones más elegidas por su alto contenido proteico, su textura húmeda y la facilidad para hacerla en pocos minutos.
Además, utiliza ingredientes naturales y bajos en carbohidratos refinados.
Por qué esta torta saludable se volvió tendencia
A diferencia de las recetas tradicionales, esta versión reemplaza la harina refinada y el azúcar por frutos secos y endulzantes naturales o bajos en calorías.
Las nueces y almendras aportan:
- Proteínas vegetales.
- Grasas saludables.
- Fibra.
- Magnesio y potasio.
- Mayor sensación de saciedad.
Además, al no llevar harina común, muchas personas la incorporan en planes de alimentación bajos en carbohidratos o recetas fitness.
Qué ingredientes se necesitan para hacer la torta proteica
Ingredientes
- 2 huevos.
- 1 taza de harina de almendras.
- ½ taza de nueces picadas.
- 1 cucharada de polvo de hornear.
- 2 cucharadas de queso crema o yogur griego natural.
- Endulzante a gusto.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Canela opcional.
- Almendras extra para decorar.
Opcionalmente, también puede agregarse proteína sabor vainilla o cacao amargo para potenciar el perfil nutricional.
Cómo hacer la torta de nueces y almendras paso a paso
La preparación es rápida y no requiere técnicas complicadas.
Paso a paso
- Batir los huevos junto con el endulzante y la esencia de vainilla.
- Agregar el queso crema o yogur y mezclar hasta integrar.
- Incorporar la harina de almendras y el polvo de hornear.
- Sumar las nueces picadas y mezclar suavemente.
- Volcar la preparación en un molde previamente enmantecado o con papel manteca.
- Decorar con almendras por encima.
- Cocinar en horno precalentado a 180 grados durante 25 a 30 minutos.
Una vez lista, la torta queda húmeda, suave y con una textura ideal para acompañar café, té o mate.
Además, puede conservarse varios días en heladera y servir como opción saludable para colaciones o desayunos ricos en proteína.