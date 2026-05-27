Torta de nueces y almendras sin harina ni azúcar y súper proteica: cómo hacerla en minutos Fuente: Shutterstock

Las recetas saludables siguen ganando lugar entre quienes buscan opciones más nutritivas para desayunos, meriendas o postres caseros.

En ese contexto, la torta de nueces y almendras sin harina ni azúcar se convirtió en una de las preparaciones más elegidas por su alto contenido proteico, su textura húmeda y la facilidad para hacerla en pocos minutos.

Además, utiliza ingredientes naturales y bajos en carbohidratos refinados.

Por qué esta torta saludable se volvió tendencia

A diferencia de las recetas tradicionales, esta versión reemplaza la harina refinada y el azúcar por frutos secos y endulzantes naturales o bajos en calorías.

Las nueces y almendras aportan:

Proteínas vegetales.

Grasas saludables.

Fibra.

Magnesio y potasio.

Mayor sensación de saciedad.

Torta de nueces y almendras sin harina ni azúcar y súper proteica: cómo hacerla en minutos Fuente: Archiva

Además, al no llevar harina común, muchas personas la incorporan en planes de alimentación bajos en carbohidratos o recetas fitness.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la torta proteica

Ingredientes

2 huevos.

1 taza de harina de almendras.

½ taza de nueces picadas.

1 cucharada de polvo de hornear.

2 cucharadas de queso crema o yogur griego natural.

Endulzante a gusto.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Canela opcional.

Almendras extra para decorar.

Opcionalmente, también puede agregarse proteína sabor vainilla o cacao amargo para potenciar el perfil nutricional.

Cómo hacer la torta de nueces y almendras paso a paso

La preparación es rápida y no requiere técnicas complicadas.

Paso a paso

Batir los huevos junto con el endulzante y la esencia de vainilla.

Agregar el queso crema o yogur y mezclar hasta integrar.

Incorporar la harina de almendras y el polvo de hornear.

Sumar las nueces picadas y mezclar suavemente.

Volcar la preparación en un molde previamente enmantecado o con papel manteca.

Decorar con almendras por encima.

Cocinar en horno precalentado a 180 grados durante 25 a 30 minutos.

Una vez lista, la torta queda húmeda, suave y con una textura ideal para acompañar café, té o mate.

Además, puede conservarse varios días en heladera y servir como opción saludable para colaciones o desayunos ricos en proteína.