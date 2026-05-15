A menos de un mes del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, una de las plataformas más utilizadas en Latinoamérica anunció que transmitirá todos los partidos del Mundial en una alianza estratégica con DSports. En otras palabras, los usuarios que ya tengan contratado Paramount+ no deberán preocuparse en contratar algún servicio de televisión extra para ver los 104 partidos del evento más importante a nivel mundial. Si querés saber a qué países beneficiará y cómo serán las transmisiones seguí leyendo. A través de un comunicado oficial, Paramount+ y DSPORTS oficializaron una alianza estratégica para transmitir los 104 partidos en vivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. “Estamos muy emocionados de asociarnos con DSPORTS para llevar el evento deportivo más importante del mundo, la Copa Mundial de la FIFA 2026, a los apasionados fanáticos del fútbol en Paramount+ en América Latina”, señaló Augusto Rovegno, vicepresidente serior de contenido de Paramount+ para América Latina. A todos los usuarios de Paramount+ de: A través de Paramount, los usuarios tendrán acceso a los 104 partidos del Mundial de Fútbol 2026 a través de los canales: Esta alianza promete más de 900 de programación en vivo, con enviados especiales a Estados Unidos, Canadá y México, cobertura minuto a minuto de todas las selecciones con foco en Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay.