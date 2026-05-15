La comunidad educativa de la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica) compuesta por docentes, no docentes y alumnos anunció la medida del cese de actividades impulsada por el cuerpo docente. Esta decisión se dio en la asamblea realizada esta semana y la medida ya se puso en marcha el miércoles 13 de mayo. Son varios los motivos del paro, sin embargo, se destaca la recomposición salarial de instructores titulares y ayudantes dentro de un marco de crisis institucional. La medida de fuerza continuará hasta que las autoridades del INCAA, presidido por Carlos Pirovano y la rectoría de la ENERC, den respuestas a los siguientes reclamos de condiciones laborales: Además, existe un fuerte descontento de la comunidad educativa frente al manejo del actual rector, Gabriel Rojze, sobre todo, con la implementación de un molinete para controlar el ingreso y egreso de trabajadores y estudiantes. Forma profesionales en el área audiovisual como, por ejemplo, cine, TV, animación, entre otras, y funciona desde 1965. La ENERC tiene una red federal en Argentina. Sede central: Sedes regionales y especializadas: La oferta de carreras se organiza en dos grandes bloques: Las carreras principales de la sede AMBA son las siguientes: Sedes regionales: Sedes específicas: En este marco, la ENERC posee una gran cantidad de trabajadores que realizan sus tareas bajo malas condiciones laborales. La comunidad educativa espera una pronta respuesta de las autoridades mencionadas antes de que la medida de fuerza avance.